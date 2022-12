Un joven denunció que le robaron el auto del estacionamiento de un hotel alojamiento de La Plata, Buenos Aires, al que había ido con su pareja. El hecho se produjo el miércoles en el reconocido Hotel 1.

Ariel llegó minutos antes de las 22.30, pidió una habitación y mientras esperaba su turno un delincuente ingresó al lugar y huyó a bordo de un Volkswagen Gol GL, de color bordó, propiedad del damnificado.

Tras dos horas de intimidad, la pareja se encontró con que el auto ya no estaba donde lo habían dejado. “Eran las 0.30. Ingresé nuevamente a informarle a la recepcionista y me manifestó que eso no es una cochera, que ellos no se hacían responsables”, añadió el joven indignado, al ser entrevistado por el sitio 0221.

El accionar del delincuente quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

Como el hotel alojamiento tenía cámaras de seguridad en la parte exterior, toda la secuencia del robo quedó filmada. Allí se pudo observar el momento exacto en el que el delincuente ingresó por el portón hacia la zona de las cocheras y optó por romper la cerradura del Gol, que era uno de los tres vehículos que había en ese momento. Eran las 22.31. El robo ocurrió apenas 6 minutos después del ingreso de la pareja al hotel alojamiento, detalla Infobae.

“Lo raro es que en el tiempo que entré y se demoraban en darme las llaves de la habitación es el momento en que me estaban robando el auto”, relató Ariel, en alusión a que casi prácticamente no había clientes en el edificio y eso también quedó demostrado en el video, donde se observan varias cocheras vacías.

Fue a un telo con su pareja y le robaron el auto en el estacionamiento.

Como el auto todavía no apareció, Ariel pidió ayuda a todos los platenses para encontrarlo y dijo que ofrecerá una recompensa a quien aporte datos fidedignos para poder recuperarlo.