Frenó en una estación de servicio en Maipú para inflar los neumáticos y lo asaltaron

Un hombre fue amenazado, golpeado y asaltado por dos sujetos que le robaron en una estación de servicio, mientras le echaba aire a los neumáticos de su vehículo. Los delincuentes le pegaron con el arma para poder sustraerle la billetera y el celular. La víctima fue trasladada al hospital Paroissien.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este martes, cuando un hombre de 48 años frenó en una estación de servicio ubicada en calle Barcala y Tropero Sosa, del mencionado departamento.

El hombre en cuestión se dirigía en su rodado particular y decidió meterse a la estación con el propósito de echarle aire a las ruedas del mismo, tarea que no preveé más de unos minutos. Sin embargo, mientras estaba inflándolas aparecieron dos sujetos armados y le apuntaron bajo la amenaza de hacerle daño si no entregaba lo que le pedían.

No obstante, por razones que aún están siendo investigadas, los ladrones lo golpearon con el arma, para así entonces robarle la billetera y el celular. Acto seguido huyeron. Mientras que el conductor debió ser trasladado al hospital local de Maipú para asistirle la herida.