Filmaba a una nena de 3 años en el baño de una estación de servicio y le dieron una golpiza

Empleados de una estación de servicio de Río Gallegos (Santa Cruz) atraparon in fraganti a un hombre de 33 años que filmaba a una niña de 3 años en el baño.

El episodio ocurrió en la noche del domingo, cuando el sujeto ingresó al local y luego al sanitario, tal como quedó plasmado en las cámaras de seguridad.

Una vez descubierto por los playeros de la estación de servicio, el hombre fue sometido, golpeado y reducido hasta la llegada de la Policía.

En el caso intervino personal de la Comisaría Sexta y del Comando Radioeléctrico, quienes llegaron unos cinco minutos después de que el depravado fuera reducido por los vecinos, informó La Opinión Austral . El sujeto fue llevado luego a una dependencia policial.

Uno de los playeros hizo una publicación en Facebook, donde advirtió a la comunidad sobre lo ocurrido, además de “escrachar” al acusado.

“Si subí y escraché al tipo por lo sucedido, no fue por hacerme la estrella o querer armar un bardo, fue por que personas así están enfermas y me da bronca e impotencia que estén sueltos. Porque yo tengo hijos chiquitos y no me gustaría que les pase nada ni tampoco a cualquier nena, nene o persona. Se actuó como se tenía que actuar con personas enfermas”, manifestó el autor del posteo, que se hizo viral en las redes sociales.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Valeria López Lestón, quien ordenó que se secuestraran las cámaras de seguridad de la estación. En las próximas horas resolverá la situación del detenido.