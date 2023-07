Estafas con lotes virtuales: calculan fraude por más de un millón de dólares y los seis detenidos están en la cárcel

Los seis imputados por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y por reiteradas estafas con inversiones en dólares y lotes en el metaverso (terrenos virtuales) se encuentran alojados en el módulo 2 de Sector A de la cárcel de San Felipe. Allí están desde comienzos de julio, cuando fueron detenidos luego de una serie de allanamientos que el fiscal Hernán Ríos (Delitos Económicos) ordenó, y como parte de la investigación tras las denuncias de más de 30 damnificados de todo el país.

Más allá de que ya se encuentran en este establecimiento penitenciario de Mendoza, el viernes la Justicia determinará si continúan cumpliendo la prisión preventiva -a la espera de que culmine la investigación- en este complejo o no. Eso es algo que ha solicitado el propio Ríos y que acompaña el abogado querellante, Federico Colonnese, quien acompaña a los más de 30 denunciantes iniciales en la investigación.

Estafas con lotes virtuales: calculan fraude por más de un millón de dólares y los 6 detenidos están en la cárcel. Foto: Captura Web

Si bien actualmente los imputados y detenidos están acusados por los delitos de estafas reiteradas, fuentes judiciales no descartaron que se solicite la ampliación de la imputación y se incluya -además- el delito de asociación ilícita. Eso es algo que podría concretarse en los próximos días, en simultáneo a la resolución de la jueza sobre si continúan o no los denunciados en la cárcel de San Felipe. El argumento de la parte acusatoria en este pedido de que no salgan de la celda tiene que ver con que, consideran, hay riesgo de fuga si los imputados están en libertad mientras avanza la investigación.

Quiénes son los 6 detenidos por estafas con inversiones en dólares y terrenos virtuales en el metaverso

Si bien en un primer momento se habló de 5 detenidos confirmados -involucrados en las denuncias-, desde el Ministerio Público Fiscal agregaron que son 6 los hombres que están alojados en la cárcel de San Felipe.

Se trata de los hermanos mendocinos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, además de Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero. Todos están imputados como autores y coautores de reiteradas estafas, y es sobre ellos sobre quienes podría ampliarse la acusación -además- de asociación ilícita. Para ello podrían ser claves algunas pruebas que están en la órbita del fiscal Ríos.

Por medio de promesas de ganancias exorbitantes en un fondo de inversión -por fuera del mercado oficial regulado- y promesas de lotes virtuales en el “metaverso” (NFT), los 6 imputados están siendo investigados por haber estafado a -al menos- 30 personas. La cifra del fraude alcanza, por lo menos, los 800.000 dólares.

No obstante, el abogado de los denunciantes, Federico Colonnese, indicó que ambas cifras, tanto la de damnificados como la del monto del fraude estimado, han crecido más y más, en especial luego de que el modus operandi y la identidad de los denunciados saliera a la luz.

“Nos siguen llamando personas que habían confiado su dinero en ellos, seguimos recibiendo denuncias. Ya hay más de 50 y, calculo, vamos a llegar a 60 denuncias. Y, por como viene la mano, esos 800.000 dólares son una base, pero creemos que hay estafas por más de un millón de dólares”, destacó Colonnese.

Las mega estafas que podrían virar a asociación ilícita

Giovanni Caroglio tiene 28 años, está registrado en la AFIP como vendedor de indumentaria y era la cara más visible de los dos holdings que hoy están siendo investigados por el MPF de Mendoza. Él, Manduca y Breuer fueron los primeros detenidos por orden del fiscal Ríos, el 6 de julio pasado. Luego fueron detenidos los otros dos hermanos Caroglio (Gitan y Genaro) y Zalazar Guerrero.

Los 6 detenidos, denunciados e imputados han sido identificados por gente de Mendoza y de otras provincias como autores de reiteradas estafas. En cuanto a la modalidad, los inversores particulares señalan a los hermanos Caroglio y a sus socios por fraude con dos firmas distintas. La primera de ellas es “We Are Capital” (WAC), mediante la cual ofrecían la posibilidad de invertir en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa. Aquí llegaban a ofrecer ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares.

WAC se presentaba como una firma de inversiones y prometían gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión.

Según le explicaban los responsables de WAC a los inversores -hoy, denunciantes- para obtener estas ganancias exorbitantes se dedicaban a la compra de contratos de Nasdaq con criptomoneda. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores a Los Andes el 6 de julio.

El verso de los terrenos en el metaverso

La segunda empresa denunciada en esta causa es “Cripto Country”, también encabezada por los imputados. Esta modalidad se ubicaba íntegramente en el plano de lo virtual y tenía que ver con la compra – venta de loteos virtuales y en el metaverso, un espacio que no existe en la vida real (aunque se cotiza como tal).

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos del MPF de Mendoza confirmaron que fue en febrero del 2022 cuando los hermanos Caroglio y sus socios comenzaron a incumplimir lo acordado en WAC. A partir de estos problemas, entonces, los hoy imputados ofrecieron tres opciones a los inversores: pasarse a otro fondo, comprar con ese crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo.

En cuanto a CC, concretamente los imputados les ofrecían a los hoy denunciantes comprar terrenos en una especie de barrio virtual. Pero la mayoría de los afectados no aceptó, ya que vieron venir otra estafa.

Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo a Caroglio y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. En diciembre de 2022, los denunciantes se organizaron para hacer la denuncia unificada. Y encontraron en el abogado Colonnese (de la ONG Bitcoin) a su patrocinante.

“En CC aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Estafas con lotes virtuales: calculan fraude por más de un millón de dólares y los 6 detenidos están en la cárcel. Foto: Archivo los Andes.

La defensa de Caroglio

Lo episodios, plasmados en la denuncia del expediente identificado con el número P-116.995/22, tienen similitudes con otros tantos episodios de los conocidos como estafas piramidales -o esquema Ponzi- registrados en Mendoza y en el país en los últimos años. Muchos de ellos suelen estar relacionados a las criptomonedas (el más resonante de ellos fue el caso que involucró a Leonardo Cositorto y su holding Generación Zoe).

No obstante, el caso de los mendocinos no está vinculado a las criptomonedas directamente. A fines de junio, consultado por Los Andes, Giovanni Caroglio se defendió de las acusaciones. Fue en una primera nota donde algunas de las víctimas dieron detalles de las estafas. Allí, Caroglio insistió una y otra vez en que él era “deudor y no estafador”, e insistió en que su intención era saldar esa deuda devolviéndoles el capital de inversión inicial a quienes habían participado del primer fondo de inversión y lo habian denunciado.

Incluso, hasta habló de la posibilidad de devolverles ese dinero en lotes de “Cripto Country”, una de las empresas actaulmente investigadas.