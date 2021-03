Estafa en plena ruta: le dijeron que tenía un problema en una rueda y le cobraron $14 mil por un falso arreglo

El hecho ocurrió en la ruta 2 , a la altura del kilómetro 206 en la jurisdicción de Dolores , donde una mujer junto a su hija de 13 años, y a sus padres de 77 y 80 años, fueron víctimas de una estafa al hacerles creer que tenían una rueda pinchada y cuando pararon les robaron 14 mil pesos.

Todo ocurrió ayer lunes a la mañana cuando viajaban desde Buenos Aires a San Bernardo y luego de parar en una estación de servicio, “una camioneta Partner roja o símil nos comienza a tocar bocina y a hacernos señas; pensando que había quedado la puerta abierta mi viejo bajamos a ver y estaba todo en orden, volvemos a subir al auto y a los 200 metros vemos que la camioneta entra en un paraje y al pasar nosotros nos hace señas de entrar....oh casualidad era una gomería”, publicó Mariana Paula Basanta en su red social Facebook para denunciar el robo.

Una vez en el lugar, la mujer explicó que un hombre le dijo a su padre que una rueda estaba echando humo y le revisaba el auto sin ningún problema, por lo que entraron en el taller de culata y una vez dentro vio que una persona se acercaba al lugar caminando desde el otro lado de la ruta. “Me puse bastante nerviosa y empecé a compartir nuestra ubicación a mi hermano y contactos porque pensé que nos iban a robar”.

Los delincuentes los retuvieron casi una hora en el lugar mientras el falso mecánico les explicaba los supuestos desperfectos que había tenido el auto, y por los cuales les quería cobrar 14 mil pesos. “Diijo que tenía una pieza rota del neumático (masa) esa pieza nueva sale 5.000 pesos y de mano de obra te pueden cobrar 3.000 pesos. A mi viejo le saco 14.000 PESOS!!! y le dijo que la pieza era de ‘RECAMBIO’ por eso no le podía dar la pieza vieja”, continúa la publicación.

Con los nervios a flor de piel por la mala situación que estaban pasando y porque la mujer temía por la salud de su padre, la víctima explicó que no podían hacer nada más que aceptar las condiciones que los estafadores le proponían.

“Mi papá no podía discutirle nada y con razón... a esa altura el auto estaba sin rueda y solo ese señor podía volver a armarla, mi papa no se iba a arriesgar a salir a la ruta con su familia temiendo que el señor de la gomería ofuscado le haga cualquier cosa, era claro que no se iba a arriesgar a un accidente”, finalizó Basanta.