25 de noviembre de 2025 - 10:18

Es mendocina la familia que chocó de frente tras cruzar a Chile: tres muertos y dos menores heridos

El fatal accidente ocurrió en la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de San Felipe (región de Valparaíso). Los fallecidos son los dos adultos que viajaban junto a dos menores, todos argentinos, y el conductor del auto chileno, quien se trasladaba solo.

Gentileza: @omegaprocchile
Un grave accidente de tránsito ocurrido este martes en la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de San Felipe (región de Valparaíso), en Chile, dejó tres personas fallecidas y varios heridos. Dos de las víctimas fatales son una pareja mendocina, que viajaba junto a dos menores de edad, quienes serían sus hijos. Los niños sobrevivieron y fueron derivados a hospitales de la zona.

Según informó Carabineros, el hecho se registró cuando dos vehículos, uno con patente argentina y otro chilena, chocaron de frente por causas que aún se investigan, en las inmediaciones de la Toma Yevide al poniente de la ciudad de San Felipe..

Como resultado del impacto, murieron dos adultos argentinos que viajaban en el auto Fiat Cronos con patente argentina y radicado en Mendoza. Mientras que el ocupante del vehículo chileno, una SUV, era un partero de nacionalidad brasileña pero que trabajaba en el Hospital de Llay Llay y ya estaba radicado en el país trasandino, según confirmar el medio losandesonline.cl.

image

El violento impacto provocó que la mujer argentina que viajaba como acompañante saliera despedida del Cronos. En el rodado argentino también se trasladaban dos menores de edad, quienes sufrieron heridas de diversidad consideración y fueron trasladados a los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes.

El mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, confirmó que “ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”. Los menores fueron trasladados al hospital San Camilo.

Según las primeras informaciones, según ese medio chileno, el auto mendocino había ingresado horas antes al país por el complejo Los Libertadores y el conductor se habría cruzado de carril.

Un dato relevante es que a esa hora una densa neblina sobre la calzada dificultaba la visual.

Producto de la emergencia, el tránsito se encuentra suspendido en ambos sentidos de circulación hasta que finalice el operativo y retiren los cuerpos.

image
