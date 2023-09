“Era un loco lindo que le encantaba la vida”: el dolor de viuda del ingeniero que mataron en Palermo

Mariano Barbieri, el ingeniero de 42 años fue apuñalado en el pecho este miércoles a la noche en los bosques de Palermo. Su mujer pidió hoy que el caso “no quede impune” y aseguró que el crimen lo hicieron para robarle “un celular de mierda”. Además, recordó a su marido como “un loco lindo al que le encantaba la vida”, según informó Télam.

”Queremos justicia, no puede ser que una ciudad como Buenos Aires con tantas cámaras todavía no den con la persona, queremos justicia”, dijo Maricel, la esposa del ingeniero asesinado, en la puerta de la casa funeraria Lestrade, situada en 3 de Febrero 737, en la localidad bonaerense de San Fernando, donde esta tarde se velaban los restos de la víctima.

La mujer, junto a Fernando Barbieri, hermano del hombre asesinado, agradeció “a toda la gente” que le “escribió por las redes”, entre ellas Elsa, “la chica que asistió a Mariano” mientras estaba agonizando en la heladería Cremolatti, a la que agradeció “eternamente”.

La viuda del ingeniero recibe las condolencias en el velatorio que se realizó en San Fernando. Gentileza: Clarín.

”Mariano era un loco lindo que le encantaba la vida, era tan bueno que pensaba que no había maldad, así salió a Palermo a caminar. Fue a hacer una meditación de la luna y terminó apuñalado por un hijo de puta”, afirmó Maricel, quien agregó: “No tenía nada, tenía un celular de mierda todo roto porque había ido en pantalón y remera”.

Por último, la esposa del ingeniero pidió que el crimen “no quede en la nada”.”Siempre lo escuchamos en la televisión y hoy nos tocó a nosotros. Mariano y yo teníamos un bebé de dos meses. Mi bebé se quedó sin papá. Mariano no se resistió, estoy segura, no llevaba nada. Que no quede impune”, concluyó entre lágrimas.

Según los familiares, el velatorio de los restos del ingeniero asesinado se extenderá hasta las 21 y mañana se realizará la inhumación en el cementerio de San Fernando.

