La engañó para que probara un “novedoso” aromatizador de baño pero era una cámara para espiarla

Un joven de Goya, en Corrientes, engañó a una mujer para que llevara un supuesto aromatizador de ambientes que escondía una cámara oculta en su interior.

El hombre, de 32 años, le dijo a la víctima que se trataba de un artefacto que estaba en etapa de prueba y que lo ideal era utilizarlo en el baño de la casa, ya que detectaba el vapor y el movimiento.

Twitter Juan Cruz Velásquez

Según informó el periodista Juan Cruz Velásquez en Twitter, tras descubrir el engaño, la mujer hizo una denuncia policial. Aunque el dispositivo era bastante rudimentario, el hombre convenció a la mujer luego de varias conversaciones mantenidas por Whatsapp.

“Estas pruebas son para que la gente nos diga la cantidad de veces que se accionó usando el baño normalmente y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto”, le dijo.

“Yo te lo llevaría un rato antes de que vos me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que ya terminaste. Ahí me comentás cómo funcionó y qué te pareció el perfume y demás”, agregó.

La joven aceptó la oferta pero decidió revisarlo y descubrió el engaño. Tras la denuncia, los efectivos policiales fueron hasta la casa del hombre y lo llevaron detenido.

Según contó el periodista, la cámara que ocultaba el dispositivo sería la de un dron y funcionaría con una batería recargable y sistema de wifi.

En tanto, los investigadores policiales no descartan que la joven que hizo la denuncia no haya sido la única que aceptó probar el “novedoso” dispositivo que no era más que un engaño ideado por un pervertido.