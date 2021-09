Encontraron asesinado a un hombre en su casa en Maipú

Un hombre fue encontrado asesinado en la noche de este martes en su casa de Maipú. Un vecino lo halló en ropa interior y ensangrentado.

La víctima, de unos 65 años y cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, vivía en una propiedad ubicada en el carril Rodríguez Peña y Arturo González. Pasadas las 22, su hija comenzó a llamarlo por teléfono pero él no respondía, por lo que la mujer decidió comunicarse con un vecino para que se acercara, ya que ella reside en el Valle de Uco.

La persona que se hizo presente llegó al domicilio, vio la puerta abierta y entró. A los pocos metros observó al señor mayor tendido en el piso y rodeado de sangre.

Ante esto llamó al 911 y los médicos que arribaron constataron que ya había fallecido. A simple vista tenía lesiones de arma blanca y golpes.

Por el momento no se sospecha que hubo un asalto, ya que los ingresos del inmueble no estaban forzados y no había desorden en el lugar. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos quedó a cargo de la investigación.