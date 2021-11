En vivo: La Fiscalía de Homicidio pidió que Gil Pereg sea declarado “culpable” porque no es inimputable

La Fiscalía de Homicidios solicitó que se declare “culpable” a Gil Pereg (40), durante los alegatos del juicio por jurados que tiene al israelí como imputado por los asesinatos de madre, Pyrhia Sauroussy (63), y a su tía, Lily Pereg (54), ocurridos en enero del 2019, en Guaymallén.

Sin presencia de Pereg en la sala, el jefe de Homicidios, Fernando Guzzo sostuvo la acusación y dirigiéndose al tribunal dijo que fue “un asesinato despiadado realizado con plena comprensión de los hechos”.

Luego se explicó que si no se ponen de acuerdo los 12 jurados, el juicio “se estanca” y él va a pedir otro juicio.

Guzzo empezó a contestar algunas posiciones tomadas por los defensores y a repasar los logros de la fiscalía que dirige. Sostuvo que los defensores “andan de pesca”, intentado confundir. “Los testigos de la defensa ofrecieron las mejores pruebas”.

Gil Pereg, en el último día del juicio en su contra - Ignacio Blanco / Los Andes

“La capacidad mental no solo se presume sino que la hemos probado”, dijo el fiscal, agregando que “el comprende lo que hace. Por más que tenga parafrenia no es inimputable. No es una persona común pero a la vez nunca fue perseguido por portación de rostros. Está lúcido y orientado con juicio crítico conservado. Para todos los peritos nunca se comportó como gatos ni tuvo alucinaciones”.

Para el fiscal, salvo Messina y Rivas (dos psicólogos) nadie habló de inimputabilidad. Hace un año y medio que estamos a expensa de Gil Pereg que está en El Sauce por decisión propia y que está con fines farmacológicos.

Lily Pereg y Pyrhia Saroussy, las mujeres israelíes asesinadas por Gil Pereg en enero de 2019 (Archivo)

Luego el fiscal repasó la vida de Pereg en situación de encierro, diciendo que es raro pero no inimputable. También repasó los diagnósticos que escuchó el jurado durante el debate.

Para la fiscalía quedó acreditado el hecho, como así también los agravantes de la imputación y, al repasar las declaraciones de Pereg, dijo que solo él sostuvo que se comportaba como gato y que la “mascara” que dice ponerse para vivir en sociedad, es solo una simulación.

“Esto no es una venganza. Si esto fuera una iglesia, esto es un milagro, que haya declarado durante una hora, si maullar. Pedimos un veredicto de culpabilidad”.

El israelí enfrenta el debate imputado por “homicidio agravado por el vínculo” en relación a su madre; y “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”, en el caso de su tía, por lo que arriesga pena de prisión perpetua.

Gil Pereg, en el predio donde vivía hasta 2019 en Guaymallén (Archivo)

El caso

Después de dos frenéticas semanas de búsqueda y a partir de que el propio sospechoso denunciara la desaparición de Pyrhia Sarusi (63) y Lily Pereg (54), su madre y su tía respectivamente, los cuerpos de estas mujeres fueron hallados sin vida y enterrados el 26 de enero del 2019 en el domicilio del acusado, ubicado en la calle Roca de Guaymallén.