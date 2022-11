El video de un violento asalto en Godoy Cruz: “Me disparó dos veces porque no me pudo robar el celular”

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos ladrones intentan robarle el celular a un joven de 24 años en Godoy Cruz y, finalmente, uno de los delincuentes le disparó dos veces, haciendo blanco en un brazo de la víctima.

El hecho se produjo el lunes a las 22.30 en Lavalle y Manuel García de Godoy Cruz –a pocas cuadras el Ministerio de Seguridad- cuando I. G. volvía de a su casa, luego de haber estado con una chica.

El video fue subido a las redes por los parientes del joven y se puede ver -no escuchar- cómo se produce un diálogo entre víctima y victimario y luego se ve cuando se producen los disparos.

Desde el hospital Lagomaggiore donde se encuentra internado, el joven contó a Los Andes cómo sucedieron los hechos: “Yo no me dejé robar. El flaco se acerca, me dice dame el celular. Yo le dije que no, que me lo había comprado hace un mes y tenía que pagar 11 cuotas”, contó la víctima.

Entonces, el delincuente le volvió a pedir el teléfono, pero esta vez lo amenazó: “Dámelo o te disparo”. Temerariamente, el joven le respondió “poniéndolo a prueba”: “a que no te da…”.

En ese momento, se puede observar en el video que los hombres se van separando y “se ve que me dispara a las piernas, siento que me roza. Me voy yendo, pero no le dio la espalda y me vuelva a disparar y me da en el codo. Me disparó porque no me pudo robar”, afirmó el herido.

En las imágenes se puede ver que el ladrón no le dispara para robarle sino como una acción de impotencia por el fracaso del golpe, mostrando un desinterés total por la vida del chico.

El tirador, entonces se va junto a otro hombre y aborda un Renault 19, en tanto el herido corrió hasta una esquina y ahí con su propio teléfono pidió una ambulancia, en tanto que tres personas que estaban esperando un colectivo lo socorrieron.

Los médicos me dijeron que tengo la bala incrustada en el hueso. Me operaron una vez y lo van a volver a hacer para ver si sacan el plomo. Es que está comprometiendo al nervio cubital. Si no pueden, me lo van a dejar ahí”, finalizó el chico herido.