El último mensaje de la chica que murió en el choque en Panamericana: “Mamá, estoy llorando”

Malena Antonella Chiocconi, es una de las tres víctima fatales del choque en Panamericana, ocurrido en la madrugada de este viernes en Buenos Aires. La joven tenía 21 años y llegó a avisarle a su madre, Daniela, que la Policía los estaba persiguiendo.

Momentos después del fatal accidente, la mujer acudió al lugar del hecho para saber si una de las personas fallecidas era su hija. Lamentablemente, se llevó la peor noticia que podría recibir: “Era la primera vez que veía a ese chico. Aceptó la invitación, me dijo que fueron a tomar algo a San Miguel. Que estaba bien”, contó a los medios totalmente quebrada.

Asimismo, reveló: “Mi hija me mandó un mensaje a las 4.30 de la mañana. Me dijo: “Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué'. Ella quiso bajarse del auto y no se lo permitieron. Se ve en las cámaras que ella quiso bajarse y no la dejaron”.

Malena tenía apenas 21 años.

Malena, vivía con su madre en la localidad bonaerense de San Fernando y estudió en el Colegio Leopoldo Lugones. Asimismo, se pudo saber que trabajaba para la marca “Vans”, aunque su último empleo fue registrado entre junio y octubre de 2021 en una empresa que vende combustibles y lubricantes, detalla Radio Mitre.

Por otro lado, se logró conocer la identidad de las otras dos personas que iban dentro del Volkswagen Vento color negro. Maico González de 16 años y Joel Galván de 25, este último también falleció.

Cronología del caso

De acuerdo a los videos y a las declaraciones policiales, el episodio comenzó pasadas las 3.30 de la madrugada cuando personal del Centro Operativo Tigre (COT) alertó a una patrulla sobre la presencia de un auto en una actitud sospechosa.

Cuando los policías bajaron del móvil y se aproximaron para intentar identificar a las personas que estaban a bordo, el Volkswagen el conductor aceleró y escapó. “Cuando pasa por el peaje no se sabe si bien si pinchó un neumático o rompió dirección, pero hay una marca en el pavimento y el Vento perdió el control”, declaró uno de los investigadores judiciales del caso.

Finalmente, el vehículo impactó contra un camión que estaba detenido en la banquina, y provocó la muerte en el acto de dos ocupantes.

Así quedó el auto tras el impacto.

Antecedentes penales

Según trascendió, Galván mejor conocido como “El Gordo”, contaba con antecedentes penales. Sus familiares, informaron a las autoridades que el auto que conducía era robado, ya que últimamente solía delinquir por la zona norte del Conurbano bonaerense.