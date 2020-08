El ruego de un adolescente que intentó robar un celular: “No me maten. Soy menor”

Un chico de 16 años, que había intentado robar un celular a una mujer en la localidad bonaerense de González Catán, pidió disculpas a los vecinos del barrio para que no dieran una paliza.

Las imágenes de la detención ciudadana se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Allí se puede ver al joven acorralado que, ante el reclamo de la gente, justifica sus acciones.

“Tengo 16 años y necesito comer. Es la primera vez que robo”, dijo el joven para evitar que lo siguieran golpeando. Al oír esto una mujer le preguntó: “¿Por qué no vas a buscar comida a los comedores, que andás robando?”, pero el joven no respondió ya que se estaba cubriendo de los golpes.

Según informó Crónica, el joven también rogó por su vida. “No me peguen, no quiero hacer nada malo”, continuó. Minutos después llegó la Policía y lo trasladó a la comisaría.