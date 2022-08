El productor asesinado en Chapanay durante un asalto fue atacado 12 horas antes en una “batida”

Luis Omar Díaz (61) fue hallado en estado inconsciente, atado de pies y manos, en su casa en San Martín el 30 de julio pasado y murió tres días después en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Central tras sufrir muerte cerebral. Para sus familiares la causa no se ha movido o lo ha hecho muy lentamente. Piden justicia incesante por el brutal desenlace que tuvo el agricultor, ya que han pasado 19 días y la investigación sigue sin novedades.

La investigación por la misteriosa muerte de Díaz quedó en manos del fiscal de San Martín Gustavo Jadur, supervisado por el jefe de la fiscalía del Este, Oscar Sívori, quienes hasta el momento manejan la hipótesis de que el hombre habría sido víctima de una “batida” y que lo habrían torturado con la intención de que les entregara un dinero ahorrado.

Tortura y homicidio

En la mañana del último sábado 30, el hermano de Díaz fue hasta su casa, ubicada en una finca de Chapanay, con la intención de buscarlo para ir a trabajar a la feria de Guaymallén, donde comercializaba sus productos. Cuando abrió la puerta de la vivienda, vio que la casa estaba toda revuelta y, tras buscarlo desesperadamente, lo encontró en la habitación yaciendo en un charco de sangre debajo de la cama, que encima tenía muebles caídos.

El hermano salió corriendo a la calle a pedir ayuda y un hombre que justo pasaba en su vehículo se frenó al ver los ademanes. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) sacaron a Luis del medio del caos que habían dejado antes de herirlo y fue allí que el médico se percató de que el hombre seguía vivo, aunque casi ya no presentaba signos vitales, que estaba atado de pies y manos y que había sido torturado.

Misterio

Mientras el agricultor agonizaba en el hospital Central, donde quedó ingresado en la UTI con muerte cerebral, efectivos de Policía Científica y la División Homicidios, junto al representante del Ministerio Público Fiscal, llegaron a la casa de Díaz para analizar la escena.

Luis Omar Díaz Pitón, la víctima. Foto: Facebook

Allí se encontraron con una situación llamativa: a la víctima no le habían robado nada del hogar, a pesar de la presencia de electrodomésticos de alta gama que poseía, y estaba revuelto cada rincón de la vivienda, que está ubicada en zona rural y no posee casas aledañas. Por ello se descartó entonces la posibilidad de un robo al azar y se le dio fuerza a la posibilidad de que los ladrones hayan llegado hasta ahí a buscar algo en particular, que se cree pudo haber sido dinero que el hombre había cobrado de alguna venta en la feria.

Llegado el 2 de agosto, Luis falleció tras haber agonizado durante tres días. Su caso pasó a investigarse entonces como un homicidio. Pero es así que el brutal asesinato se volvió un misterio porque en la zona no hay cámaras ni vecinos que hayan podido ver o escuchar algún indicio que sume a la investigación.

No obstante, Científica logró dar con algunas manchas hemáticas y diferentes pistas que podrían arrojar resultados exitosos de ADN, aunque se trata de pericias que conllevan varias semanas de cotejo. Por otra parte, en el informe preliminar de la autopsia, el forense aseguró que Díaz había sufrido una golpiza en la noche del viernes, alrededor de las 21, lo que indicaría que su hermano lo encontró 12 horas después.

Enojo de los familiares

Tras la muerte del agricultor, sus familiares expresaron su bronca y angustia a través de las redes sociales, donde también se han abocado a pedir justicia por el hombre. No obstante, en los últimos días se han mostrado muy enojados con la fiscalía porque aseguran que no hay avances.

“Sólo deseo y pido a la Justicia de San Martín que busquen a los culpables de matar a mi hermano Luis Omar Díaz. Sólo pido a la gente de San Martín que nos apoyen. Fue mi hermano, pero también podría ser el ustedes. Justicia”, escribió en una publicación a través de Facebook, Cristina, hermana de la víctima.

Luego, con una foto de Luis en la que aparece sonriendo, la mujer escribió otro pedido: “Hoy quiero recordar a las autoridades que la familia entera de Luis Omar Díaz pedimos justicia. Por su muerte cruel de gente que no tuvo piedad de él y le arrebataron su hermosa vida, sus sueños y dejaron sin vida un noble ser humano como era él. Todos los días pediré justicia por mi hermano hasta que se haga”.

Entre los comentarios aparecieron varios usuarios que apoyaron el pedido de justicia de la mujer pidiendo que no se frene la causa y muchos de ellos compartieron la publicación. Mientras que otros fueron más allá y demostraron su empatía cambiando su foto de perfil por un lazo negro de luto que reza: Luis Omar Díaz.