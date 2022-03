El ministro de Seguridad de Chubut atropelló a un ciclista y renunció a su cargo: “Apareció de la nada”

Leonardo Das Neves, ministro de Seguridad de Chubut, fue desplazado de su cargo en las últimas horas tras haber quedado envuelto en una investigación judicial por atropellar a un ciclista en la Ruta 7, el cual se permanece internado y en grave estado. Según fuentes oficiales, el hecho se produjo a la altura del límite entre las localidades de Rawson y Trelew.

Fue el propio funcionario el que le presentó su renuncia al gobernador Mariano Arcioni, después de ser señalado como la persona que conducía la camioneta Ford Territory que protagonizó el accidente vial cerca de las 15 del jueves pasado, cuando regresaba de un acto por el el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, detalla Infobae.

“Tras los hechos de público conocimiento, acepté la renuncia de Leonardo Das Neves a su cargo de ministro. Estos dolorosos momentos requieren que esté a disposición de la familia y de la Justicia para abocarse a los procesos necesarios”, dijo Arcioni a través de Twitter, quien aún no comunicó quién va a quedar al frente de esta cartera.

Con respecto a esto último, se especula que Rodolfo Costilla, actual subsecretario de Seguridad, ocupe provisoriamente el cargo.

Cronología del caso

Por lo que sabe hasta el momento, Das Neves viajaba con su esposa e hija desde Trelew en dirección a Rawson, cuando en el medio del camino embistió con su vehículo a un ciclista de 40 años que estaba yendo a trabajar. El impacto le provocó varias heridas, por lo que a los pocos minutos la víctima fue trasladada hasta el Hospital Zonal de la primera de esas ciudades, donde quedó internada en terapia intensiva.

Según precisó el medio local El Chubut, personal de la mencionada Agencia le realizó al entonces ministro el correspondiente test de alcoholemia, el cual resultó negativo.

La versión de Leonardo Das Neves

“Las repercusiones del siniestro vial en mi faz personal, ante la presencia de un ciudadano chubutense con pronóstico reservado, son negativas causando hondo pesar en mi persona, y no me permite mantener la claridad y energía que día a día se requiere para mantener las funciones inherentes a un Ministro de Seguridad”, explicó el ahora ex funcionario en su carta de renuncia.

En el texto, Das Neves también aseguró que durante su paso por este cargo pretendió “mantener en lo más alto los estándares del Gobierno del Chubut, del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chubut”.

En este sentido, sostuvo que “ante una circunstancia de carácter personal, bajo ninguna manera” quiere que “se ponga en duda el accionar de los mismos, y mucho menos se ponga en duda la veracidad de la investigación donde un ciudadano chubutense sufre heridas de consideración en un siniestro vial” del cual él mismo fue parte.

“Venía tranquilo, muy feriado y apareció de la nada, verán que no hay ni una frenada. Los otros automovilistas coinciden que no lo vieron y apareció, parece que desde los tamariscos al costado de la ruta”, remarcó Das Neves a la prensa que se acercó hasta el lugar del accidente.

Qué dijo la familia de la víctima

Por su parte, en diálogo con el portal ADN Sur, la hermana de la víctima cuestionó la versión del ex ministro: “Es muy raro todo lo que se está hablando. Dijo que salió del tamarisco, pero ves la foto de la camioneta después del accidente y después de los tamariscos hay una banquina muy grande. ¿Acaso iba por la banquina manejando?”, preguntó.