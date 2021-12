Impactante testimonio de la chica que fue secuestrada por su novio y quedó herida tras un vuelco sobre el Corredor del Oeste

Una joven mendocina de solo 22 años jamás imaginó que tras concluir una relación amorosa se iba a convertir en víctima de violencia de género por parte de su ex novio. Todo inició el pasado jueves por la madrugada, cuando Mauricio (25) visitó la casa de Agustina (22), la subió contra su voluntad en su auto Renault Clio y manejó por el Corredor del Oeste hasta sufrir un grave accidente entre Perón y Carola Lorenzini, Godoy Cruz. Ambos salvaron su vida de milagro.

Tras el suceso, Agustina decidió volcarse a su cuenta de Twitter para relatar con exactitud el padecimiento que vivió en carne propia. “Acá estoy, contando esto y mostrando el trágico suceso que ocurrió la noche del 22/12 a las 3:00am. Llegó mi ex borracho y drogado a buscarme a casa (nosotros ya habíamos terminado el domingo cuando el explota mi celular contra el piso y secuestra a mi perro)”, comenzó diciendo.

Fuerte denuncia de una joven contra su novio tras haber sufrido un accidente en Corredor del Oeste luego de que él la obligara a subir al auto.

Y continuó: “Llegó loco, diciéndome que lo dejara pasar que teníamos que hablar muchas cosas; le pedí que se fuera ya que el estaba loco y si lo dejaba entrar seguro no salía a contarla. Salgo afuera hablar con el ya que en la calle por los vecinos y gritos podría tener mas posibilidad de apoyo”.

El joven de 25 años arremetió contra su ex y ella reveló todo lo que sufrió. “Me pegó, me ahorcó, me mordió la boca, me pegó un cabezazo mientras me decía p...”. Luego de la agresión, la subió a su auto y comenzó a conducir a gran velocidad. “Empezó a manejar costeando el Corredor del Oeste por calle Zaragoza, donde casi nos damos vuelta por primera vez. Yo le pedía que frenara, que habláramos y el me dijo ‘ahora nos matamos, si no tengo nada que perder. Si mi mejor me traicionó”.

Y continuó con su relato en las redes sociales: “Comenzó a andar mas rápido a 120k/h 160 casi llegando a la rotonda del Corredor deja de manejar y agarro el volante, creo que me empuja y agarra el volante, volanteo para derecha e izquierda y nos dimos vuelta en la rotonda del corredor”.

Afortunadamente, la joven de 22 años dijo que solo sufrió un corte en la cabeza y ya recibió el alta médica. A su vez comentó que realizó las denuncias correspondientes.

Por último, comentó que su ex pareja sigue hospitalizado y no sabe si “está grave”. “Solo lo quería hacer público porque me dijo que si terminaba en el penal iba a mandarme a matar. Quiero exponer que si me pasa algo es su culpa, él lo hizo”. #NIUNAMENOS