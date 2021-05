El drama de un hijo. Lucio Hisa: “Mi mamá fue víctima de la inseguridad y mi papá de una injusticia”

Entre las partes que no quedaron conformes con la decisión popular de finalizar el caso por el crimen de Norma Carleti (59) con tres perpetuas y una condena por robo, está uno de los querellantes en la causa. Sí, a pesar de que el expediente llegó a su fin con duras sentencias, para uno de los hijos de la víctima no hubo justicia.

En esta extraña situación se encuentra Lucio Hisa. Porque claro, su padre es Leonardo Hisa, condenado a la máxima pena como instigador y autor intelectual del homicidio de la empresaria, atacada con 55 puñaladas el 5 marzo del 2018 en su casa de Tunuyán.

Lucio Hisa: “Mi mamá fue víctima de la inseguridad y mi papá de una injusticia”

Lejos de criticar al jurado que encontró culpable a su padre, el joven le apunta directamente al Ministerio Público Fiscal y a una mala investigación. “Cuando el proceso se construye mal, el final no puede ser otro. Hubo irregularidades, pruebas confusas y armadas, suposiciones y permanentes dimes y diretes”, le dijo a Los Andes Lucio Hisa, a poco más de 48 horas de la culminación del juicio.

“Nunca hubo un móvil claro. Primero, la supuesta violencia física; como no encontraron nada ahí, pasaron a la violencia económica y por último la psicológica. Yo recuerdo que en la noche del crimen llegué a la casa de mi mamá y el fiscal que empezó el caso me dijo ‘esto es algo pasional’... Armaron una causa para culpar a mi padre”, agregó.

-¿Del jurado qué tenés para decir?

-No quiero responsabilizarlos a ellos, porque en definitiva son parte de un sistema que no se entiende. Me parece que no les dieron bien las instrucciones y se los forzó a la unanimidad.

“Me llama la atención que estuvieron 12 horas deliberando y no se pusieron de acuerdo; eso significa que el debate se había estancado, sin embargo, los mandaron a un hotel a pasar la noche para seguir al otro día”, sostuvo Lucio, en referencia a que los 12 ciudadanos que definían el juicio arrancaron la deliberación el viernes pasado en la mañana y terminaron el sábado cerca del mediodía.

Siempre, en los juicios por jurados, se debe arribar a una unanimidad para llegar a una sentencia de culpabilidad sobre los imputados.

“Hubo un miembro del jurado amenazado y a un testigo le pasó lo mismo. Pasaron cosas raras y creo que terminó siendo una injusticia de la propia Justicia”, añadió.

Con respecto a su teoría del asesinato, Hisa hijo mantuvo lo mismo que declaró hace pocos días en el recinto judicial, en este caso en el Auditorio Municipal de Tunuyán. “Fue un hecho de inseguridad del que nadie se quiso hacer cargo. Mi mamá fue víctima de la inseguridad y mi papá de una injusticia”:

- ¿Se puede describir lo que se siente con una madre asesinada y un padre condenado a perpetua por esa muerte?

-Siento desamparo y miedo a estar sólo. Fue muy doloroso perderla a ella y que su familia me haya dado la espalda. Y a todo eso, ahora le agregué el miedo al sistema judicial que tenemos.

-Con la condena, tu padre pasó de la prisión domiciliaria a la cárcel, ¿sus abogados apelarán?

-Todavía no me he juntado con ellos; me imagino que apelarán e irán a casación. Yo ahora voy a tratar de que él esté lo mejor posible, porque me dijeron que hace tres días que no come. Él tiene anorexia nerviosa y le habían dado domiciliaria por una cuestión humanitaria. Estaba en mi casa conmigo.

- ¿Dudaste alguna vez de él y de su presunta participación?

-Nunca

- ¿Y de los otros condenados, los Guerrero?

-De Juan Carlos, no; lo conocía hace años porque trabajaba con mi familia y siempre me pareció un hombre honesto. De los hijos sí sospeché, incluso Kevin tenía antecedentes y le encontraron ADN de Norma en sus manos.

Este último muchacho mencionado fue otro de los que recibió perpetua junto a Hisa y a su padre Juan Carlos Guerrero. Kevin en calidad de autor material por un homicidio agravado por precio o remuneración y su progenitor como partícipe primario y nexo. Además, a Alexis Guerrero-hermano e hijo respectivamente de estos imputados-, le dieron 5 años por la participación secundaria en un homicidio en ocasión de robo, según el jurado.

“Ella era empresaria y manejaba su dinero. Fue un robo y se llevaron plata; no puede ser que estando a principio de mes, sólo hayan quedado en la casa $20.000”, resaltó Lucio sobre su hipótesis.

- ¿Cómo seguirá tu vida tras el juicio?

-Tengo que seguir con el duelo de mi mamá, que es durísimo, y apoyando a mi viejo en este momento. A él lo están matando en vida e injustamente.

Dudas de las defensas

Los abogados de Hisa y los Guerrero analizan apelar el fallo y utilizar la vía de la casación. Los letrados no comprenden la doble hipótesis del jurado: el crimen por encargo y el robo.

Cerca de la libertad

Alexis Guerrero fue condenado a 5 años por homicidio en ocasión de robo, y como ya lleva más de 3 años preso, estaría en condiciones de pedir la libertad condicional.