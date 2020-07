El drama de la periodista de Canal 26: la amenazó de muerte la misma mujer que intentó apuñarla

La periodista de Canal 26, Melisa Zurita, que sufrió un violento episodio cuando la expareja de su marido se metió en su casa y quiso matarla delante de su hija, denunció que recibió una llamada de la agresora desde la comisaría.

La mujer estuvo presente en el programa Confrontados de Canal 9 y relató: ”Me estaba preparando para salir en el programa y recibí una llamada. Primero se quedó en silencio y después escuché una voz que la reconocí, era de la imputada. Y me dijo ‘hola’ con voz aterradora y me cortó. De inmediato llamé a mis abogados para hacer un escrito para presentarle al fiscal”.

Y agregó: ”Averigüe y me dijeron que sí, que tiene un celular en la comisaría 1ra. de Ituzaingó donde está detenida”.

Asimismo, Zurita manifestó que quedó en estado de shock: "Se me puso la piel de gallina cuando recibí el llamado, me empezó a latir el corazón. No soy exagerada con lo que digo. Realmente nunca viví estrés postraumático y hoy, de acuerdo a lo que me dicen los médicos, es lo que estamos viviendo con mi hija".

Ante esta situación, no se quedó con los brazos cruzados: "En el escrito que le pedí a mi abogado para que le entregue al fiscal y al juez puse que no tenga teléfono celular, y si lo tiene que tenga a alguien al lado que certifique a quién y de qué manera lo llama. No puedo creer que teniendo la prisión preventiva siga con estas amenazas. Quiero volver a sentir paz".

La conductora, que se encuentra con custodia, detalló además que el hostigamiento que sufre su familia no comenzó estas últimas semanas: “Nos empezó a hacer denuncias falsas el año pasado. Llamó al gerente de Canal 26 y dijo que yo abusaba de menores. A mi marido lo acusó de violador y él no puede ver a sus hijos hace siete meses por estas denuncias”.

"Tener que seguir aguantando esto me angustia, me pone mal. Lo único que le falta es matarnos", concluyó.

El caso

El 6 de junio Zurita sufrió un ataque por parte de Geraldine Martínez, expareja de su marido, que quiso acuchillarla. La agresora burló la seguridad del barrio privado de Parque Leloir donde vive la periodista y, encapuchada, llegó hasta la vivienda de la conductora, intentó apuñalarla delante de su hija y se escapó. Al día siguiente fue detenida.

“Estaba en un brote psicótico porque tomé pastillas y alcohol, y por el estrés de la cuarentena”, se justificó la mujer cuando declaró. Ahora está detenida e imputada por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.