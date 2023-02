El desgarrador relato de la mamá de una niña de 4 años asesinada durante un tiroteo narco: “Se murió en mis brazos”.

“Se murió en mis brazos”, afirmó Alcira en referencia al momento en que su hija de cuatro años fue asesinada en medio de una balacera narco de 32 disparos en el barrio 1-11-14, Bajo Flores, Buenos Aires. La mujer de 32 años reclamó justicia por el asesinato de su hija, Nayla. En tanto, la policía investiga las causas del ataque.

La madre de la niña asesinada aseguró que no saben quiénes fueron los integrantes de las bandas que desataron la balacera. “Solo sé que escuché los tiros y salí corriendo a la esquina a buscar a mis hijos. En ese segundo no llegué a agarrar a mi hija, mi hijita murió en mis brazos porque estaba agonizando cuando llegamos al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no se pudo salvar”, señaló en declaraciones a los medios.

A su vez, según TN, Alcira contó que en la esquina donde se dio el tiroteo siempre se reúnen los niños del barrio a jugar. “Me dijeron que -los que mataron a su hija- son del barrio, pero no sé quiénes son o si tenían conflictos entre ellos”, explicó. Y agregó: “En el medio de los problemas entre ellos quedó mi hija, no sé cómo pasó”.

Sin embargo, a la madre de Nayla le interesa que los responsables del asesinato de su hija vayan preso. “Lo único que sé es que mataron a mi hija y que quiero justicia”, sostuvo.

“Yo perdí a mi hija por un desalmado y lo único que pido ahora es justicia por Nayla”, reclamó Alcira. Además, la mujer pidió más seguridad en el barrio. “Lo único que pido es que hagan justicia por mi hija, que no sea una niña más. Que pongan más refuerzo en las villas, que no manden gendarmes para nada, sino para que cuiden que no haya más droga y violencia”, sostuvo.