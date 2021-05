El conductor acusado por la muerte de cuatro jóvenes en Godoy Cruz no iba ebrio, pero manejaba sin carnet

Mientras sigue internado el conductor responsable del grave accidente ocurrido el domingo en Godoy Cruz, que dejó cuatro muertos y tres heridos, la fiscalía reúne pruebas para definir su situación procesal. Se conoció que su examen de alcoholemia dio negativo, aunque no tenía el carnet de conducir.

Gerónimo Leonel Bazaes (18) permanece en el Hospital Central por politraumatimos y se mantiene con consigna policial. Cuando esté en mejores condiciones de salud, será imputado por el siniestro vial en el que perdieron la vida Walter Oviedo, Michael Abraham Jofré (26) y los hermanos Tomás (18) y Lautaro (15) Sgrignieri. Los dos primeros circulaban en una moto, en tanto que los otros dos chicos eran acompañantes del auto que manejaba el “detenido”.

La moto impactada. Fuentes policiales - Los Andes

El hecho ocurrió en Perón y Soler, frente al barrio Puesta del Sol, el domingo alrededor de las 17.45. El Fiat Palio del acusado transitaba de sur a norte y, por causas que se investigan, impactó a la motocicleta que iba de este a oeste.

Los jóvenes del vehículo menor murieron en el acto; Lautaro Sgrignieri falleció en una ambulancia y su hermano Tomás perdió la vida el lunes en el Hospital Central. Hay un chico de 15 años que iba en el Palio y también está internado, en tanto que otro menor de la misma edad y que viajaba en el coche, ya recibió alta.

Destruido quedó el Fiat Palio tras caer a una acequia. Orlando Pelichotti/Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

La fiscal de Tránsito Liliana Giner está a cargo de la causa, y este martes le informaron sobre el resultado del análisis de sangre que le realizaron a Bazaes. El examen indica que no estaba bajo los efectos del alcohol durante el accidente.

Esta prueba alivia un tanto su situación penal, ya que en caso de haber dado positivo se hubiera configurado un agravante importante. Por otro parte, los investigadores no han dado con su licencia de conducir, ante lo cual esperan determinar si esto es porque no está habilitado para manejar o es que no llevaba el carnet en el momento.

En este contexto y aguardando los informes de Policía Científica en la escena, todo indica que el muchacho será imputado por homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales, delito con penas de 3 a 6 años y que puede ser excarcelable. Resta saber si circulaba con exceso de velocidad-los testigos aseguran que si-, detalle al que los peritos podrían arribar con el análisis de la marca de una frenada que se detectó en el asfalto.