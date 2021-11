El abogado de Lucas González dijo que el joven fue torturado y quemado con un cigarrillo antes de morir

La investigación por la muerte del futbolista Lucas González, el adolescente de 17 años que venía de jugar al fútbol en Barracas Central y fue interceptado por un auto con policías de la Ciudad de Buenos Aires que -según consignaron los compañeros de Lucas- no estaban identificados como tales, sigue su rumbo. El abogado de la familia de la víctima -fue asesinado de un disparo en la cabeza por estos efectivos de civil-. Gregorio Dalbón destacó este martes por la mañana que Lucas fue torturado previamente por los efectivos que le dispararon. Según el abogado, el adolescente “tenía una quemadura de cigarrillo” en la mano y que “data de la misma hora en que fueron los hechos”.

Dalbón se refirió a los avances y las novedades de la causa en diálogo con Radio 10, y fue en esta entrevista en que aportó este dato, además de confirmar que “no hay dudas” de que el chico fue torturado previo a ser asesinado. “Es gravísimo”, enfatizó.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, asumió la defensa de la familia de Lucas González y confirmó que el adolescente fue torturado. Foto: Gentileza / La Nación

“Ayer hemos visto una mancha de un cigarrillo quemado en la mano de Lucas, que data de la misma hora en donde obviamente fueron los hechos. Esto (a los policías) les va a dar 50 años de prisión, no perpetua”, se explayó Dalbón. De hecho, el letrado explicó que fue la madre de Lucas quien -cuando fue al hospital a identificar a su hijo- le contó a él que había visto “una mancha en la mano”. “El fiscal pidió que se analice (esa mancha) y ayer tuvimos la respuesta de la autopsia donde dice que es una quemadura de cigarrillo, que data del mismo momento y es de antes de que Lucas fallezca”, indicó Dalbón en declaraciones radiales.

Tremendo hallazgo que los padres manifestaron en su testimonial. Lucas fue torturado. Le quemaron un cigarrillo en la mano. Cuando la madre lo contaba los fiscales quisieron dejarlo escrito. Tanto Heim como Barbella. Ahora ese testimonio cobra valor con el resultado de autopsia. pic.twitter.com/OKdsjWrqB8 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) November 30, 2021

Luego de la entrevista, el mediático abogado -quien también ha patrocinado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otras causas- tuiteó el resultado de ese informe médico y aportó más detalles a lo que ya había destacado a Radio 10. “Tremendo hallazgo que los padres manifestaron en su testimonial. Lucas fue torturado. Le quemaron un cigarrillo en la mano. Cuando la madre lo contaba los fiscales quisieron dejarlo escrito. (...) Ahora ese testimonio cobra valor con el resultado de autopsia”, escribió en Twitter el abogado. Y en el informe se destaca la presencia de una “lesión circular de 1 centímetro de diámetro con superficie de costra melicérica en formación, similar a lo observado en quemaduras. Posee una data cercana a la del fallecimiento. Lesión no idónea para provocar la muerte”.

El estado de la investigación por la muerte de Lucas

Respecto a los avances en la investigación judicial contra los efectivos policiales imputados por el crimen de Lucas González, Dalbón destacó que hay 9 detenidos, aunque anticipó que ese número ascenderá en las próximas horas a 12.

“Quizás en su momento hubo un poquito de subestimación y pensaron que me iba a quedar simplemente con algunas cuestiones que tiene que ver exclusivamente con el asesinato de Lucas, pero no. Nosotros vamos viendo cada análisis y cada policía que declara está involucrando a otro. Se están poniendo muy nerviosos y es evidente que la brigada que mató a Lucas no son los mismos que vinieron a la tarde y trataron de ponerle el arma, encubrir y armar toda la parafernalia para que estos menores terminen siendo sindicados como delincuentes”, se explayó el abogado de la familia de la víctima.