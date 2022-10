Dieron de alta al fotógrafo que fue agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Dieron de alta al fotógrafo que fue agredido por los dos hombres que acompañaban a Margot Robbie y Cara Delevingne. Pedro Alberto Orquera habló con la prensa a la salida del hospital Argerich donde estuvo internado 10 días.

Tras la agresión, Orquera de 61 años ingresó al centro de salud y permaneció internado hasta este martes, ya que resultó con una fractura expuesta de codo y debieron operarlo. “Fue un episodio muy trágico en mi vida”, expresó.

“Soy freelance, no tengo un sueldo. Ahora estoy fuera del circuito. Esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, estoy atravesado por esta situación de no saber qué hacer”, agregó.

El jueves pasado, los agresores, Jac Rhys Hopkins (29) y Josey McNamara (45), reconocieron ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 haber estado en el lugar de los hechos, pero negaron toda participación en los hechos por los cuales son acusados.

Según informó Infobae, tras la audiencia la justicia de la Ciudad de Buenos Aires los autorizó a salir del país tras pagar una caución de 2 millones de pesos cada uno.

“Tras presentar nuevas pruebas y solicitar el cese inmediato de las medidas restrictivas, la defensa acordó con la Fiscalía el cese de la prohibición para salir del país tanto para Hopkins como para Mc Namara. El permiso se extenderá a partir del depósito de una caución de $2.000.000″, comunicaron las autoridades.

Margot Robbie y Cara Delevingne son amigas desde Escuadrón Suicida / Instagram

No obstante, los imputados deberán presentarse ante la Justicia argentina cada vez que les sea requerido. “Supuestamente todavía no se fueron del país. Están dando vueltas para ver qué pueden hacer para quedar impunes”, dijo Orquera.

“Casi me arrebatan la vida de una manera traicionera, me pegaron de atrás para que no pudiera defenderme. A estas personas no pueden decirle que por dos pesos se van. A las actrices tampoco la llamaron a declarar. ¿Qué están haciendo estos jueces? Le pido al Consejo de la Magistratura que tome cartas en el asunto de manera inmediata”, agregó en relación al accionar de la Justicia.