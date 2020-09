Detuvieron a Cristian Jerez, el presunto femicida de Ludmila Pretti: creen que la asfixió con una bufanda

A 48 horas del hallazgo sin vida de Ludmila Pretti (14) , la Justicia ordenó la detención de Cristian Adrián Jerez, un joven de 19 años acusado de haber asesinado a la adolescente en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

El hombre fue capturado esta madrugada escondido entre pastizales en una casa de la calle Arístides y Diario La Nación, de La Reja, al oeste del conurbano bonaerense, y está acusado del femicidio de Ludmila Pretti.

La captura que fue ordenada por el fiscal Federico Soñora de la UFI 4 de Moreno-General Rodríguez, estuvo a cargo de los investigadores de la DDI de Moreno con la colaboración de la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de localizar al prófugo por el GPS de su teléfono.

La búsqueda se realizó una zona de 9 kilómetros con canes en una amplio rastrillaje de trabajo de campo.

Ludmila Pretti, la joven de 14 años asesinada en Buenos Aires - Twitter @igonzalezprieto

El cadáver de Ludmila fue hallado el domingo semidesnudo y entre dos colchones, en una vivienda ubicada en la calle Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.

La autopsia practicada ayer al cuerpo confirmó que Ludmila murió por asfixia por estrangulamiento a lazo, por lo que los investigadores sospechan que el agresor habría utilizado la pashmina que la adolescente llevaba en el cuello para ahorcarla, informaron fuentes judiciales.

Además, agregaron que se esperan estudios complementarios para saber si hubo o no un abuso sexual y corroborar si la data de muerte es entre las 8 y las 12 del domingo último.

”La hipótesis es que a la chica la intentaron abusar, que ella se resistió y la ahorcaron. Para corroborarlo, esperamos los resultados de la autopsia”, dijo a la agencia Télam una fuente judicial.

Detuvieron a Cristian Jerez, el presunto femicida de Ludmila Pretti - Gentileza / Semanario Actualidad

El hecho se inició cuando la familia de Ludmila advirtió que no había regresado a su casa, también en Francisco Álvarez, luego de haber asistido la noche del sábado a una reunión con amigos.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, Ludmila había ido con un amigo y una amiga a la casa de un primo de ésta última, el detenido Jerez (19).

En la puerta de la comisaría

Leandro Pretti, papá de Ludmila, contó que Jerez se escapó luego de haber estado con él en la puerta de la comisaría. “El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, afirmó en diálogo con el portal Semanario Actualidad.

“Es un desgraciado, un sinvergüenza, un violín hijo de puta. Yo ya perdí a mi hija, no me importa más nada. Si yo tengo la posibilidad de engancharlos, desde el primero hasta el último, los quiero matar a todos”, dijo el hombre.

“No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la justicia”, pidió el padre de Ludmila.