Detienen a un profesor con antecedentes penales por abusar de un chico en una escuela de Guaymallén

Un profesor de matemáticas de la escuela Guillermo Cano, ubicada en calle Godoy Cruz y Pellegrini de Guaymallén, fue detenido hace cuatro días tras ser denunciado por abusar sexualmente de un alumno. El maestro de sexto y séptimo grado tenía antecedentes penales: había sido condenado por un hecho similar que involucró a dos pequeños de un parroquia hace tres años.

Lo llamativo de la situación fue que jamás se le pidió el certificado de buena conducta para dar clases en el colegio mencionado, ya que tras la condena no podía ejercer más su profesión. Según se informó, la Dirección General de Escuelas está revisando el tema y se mostró sorprendida por el caso.

“Mi hijo siempre me dijo: ‘Mami, no me gustan los horarios en que el profe escribe, los juegos que el profe hace’”, contó la madre de una de los alumnos. Y continuó: “El profesor hizo un grupo de WhatsApp solamente con niños y pidió que no estuviéramos los papás, exigió solo comunicación con los niños porque ya eran grandes para tener responsabilidad”.

Otra mamá manifestó su enojo con las autoridades de la institución: “La directora creo que no ha recibido ningún legajo del profesor. Para hablar con la profesora hay que pedir siempre turno porque nunca nos pueden atender. No hay diálogo, entonces quiero que me dé una explicación porque nos tenemos que enterar por los medios lo que está pasando”.

“La vicedirectora nos dicen que ellas no se hacen cargo de tomar los antecedentes, de eso se encarga la Dirección General de Escuelas”, expresó una de las madres del colegio.