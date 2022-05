Desgarrador mensaje del hermano de la nena ultimada por el asesino serial de Ramallo

El triple crimen de Villa Ramallo (Buenos Aires) y que tiene a Damián Grottini (41) como principal imputado por haber asesinado a su hermano, su hija y su madre –en distintos episodios, todos registrados durante los últimos tres años- sigue sumando escabrosas y aterradoras novedades. Esta vez fue el hermano biológico de la pequeña Ailén, niña que murió en 2021 con apenas 10 años, quien le dedicó sentidas palabras a su hermana y se refirió en duros términos a Grottini, padre adoptivo de la niña y acusado de haberla asesinado. “Solo un enfermo de verdad hace algo así”, le dijo en las redes sociales al imputado y detenido.

Luego de que hace unos días falleciera Teresita Noemí Di Martino (61) -madre de Grottini y abuela de Ailén-, los investigadores encontraron algunas inconsistencias en el relato del hijo de la mujer y en las circunstancias en que falleció la mujer. Desde entonces, la muerte de Teresita y las del hermano y la hija de Grottini –Germán y Ailén, respectivamente y ocurridas desde 2019- pasaron a ser investigadas bajo una misma línea y que sitúa al imputado –quien trabajaba en una casa funeraria- como el autor del triple crimen.

Pablo Damián Grottini está siendo investigado por la Justicia tras la sospechosa muerte de su madre, su hermano y su hija.

Mientras la investigación avanza en la Justicia bonaerense para determinar la culpabilidad o no del imputado en el triple crimen y ya hay una orden para exhumar los restos de la pequeña Ailén (la niña fue adoptada por Grottini y tenía un retraso madurativa), fue Juan Raúl Pérez -hermano biológico de Ailén- quien se desahogó por la muerte de su hermana y criticó duramente al acusado.

“¡Ay, Ailencita, me dolió tanto el día que te fuiste, te lloré tanto! Me dolió no haber podido darte un último beso, un último abrazo”, escribió el hermano de la niña, quien agregó: “Pero luego supe entender que estabas en un lugar mejor, que descansabas en paz”, agregó el joven luego de que se reactivara la investigación por la muerte de la niña y a raíz de las sospechas que comenzaran a girar en torno a Grottini.

La publicación del joven fue replicada por el Diario Norte, de San Nicolás. Y en la misma publicación, Pérez –hermano de la niña- acusó duramente al imputado. “Ahora sale a la luz que no era tu hora de irte, no era tu momento. Te arrebataron la vida, te cortaron las alas, los sueños, las ganas de vivir. Solo un enfermo de verdad hace algo así”, se desahogó Juan Raúl Pérez.

Estas serían las víctimas de Grotiini / Gentileza

“Solo pido que se haga justicia por vos, por Germán a quien adorabas tanto y por tu mamá Mimí, una mujer con todas las letras, quien te cuidaba y te amaba tanto. Ojalá puedan descansar en paz, ¡me duele el alma!”, continuó el hermano biológico de Ailén.

Exhumarán los restos de la nena asesinada en Ramallo

Ailén falleció en julio de 2021. Hasta que se encendieron las alarmas luego de la muerte de Teresita y surgió la pista del presunto triple asesinato que tiene como imputado a Grottini (esto ocurrió la semana pasada), el fallecimiento de la niña se había abordado como una muerte natural.

Un posteo del acusado en su perfil de Facebook sobre la muerte de su hija y su hermano. (Facebook)

No obstante, las sospechas de la participación del funebrero en la muerte de su hija adoptiva fueron tomando cada vez más fuerza luego de las extrañas circunstancias en que falleció la madre del hoy imputado la semana pasada. Y el manto de incertidumbre se extendió, incluso, hasta la muerte del hermano de Grottini (también hijo de Teresita y tío de Ailén), ocurrida en 2019.

Por esto mismo es que los restos de Ailén serán exhumados el martes del cementerio de San Nicolás. El objetivo es practicarles una autopsia con miras a intentar determinar las causas de la muerte de la niña. Estos resultados serán claves, al igual que los de la autopsia de la madre del detenido, para intentar determinar si ambas murieron luego de que se les inyectara aire o alguna otra droga en el suero que pudiera haberles provocado un paro cardíaco.

Grottini está imputado por el triple homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía de su madre, de su hermano y de su hija adoptiva Ailén. Además, en las próximas horas la fiscal que interviene en la causa (María Belén Baños) ordenará que se le practiquen pericias psiquiátricas y psicológicas al imputado a fin de determinar si el acusado comprende la criminalidad de sus actos y si es imputable.