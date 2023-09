Abandonaron el edificio donde operaba la plana mayor de la Policía del Valle de Uco: qué pasa con el servicio

El Ministerio de Seguridad debió abandonar el edificio que ocupaba la Distrital IV - donde trabaja la plana mayor de la Policía del Valle de Uco) y donde funcionaba también la Jefatura Departamental de Tunuyán, frente a una orden de desalojo, ante la falta de pago del alquiler de edificio ubicado en la calle Elías Villanueva de Tunuyán.

Según la dueña del lugar, hace 3 años que no le pagan el alquiler; la versión oficial indica que los uniformados –usando las movilidades oficiales- se fueron antes de que los echaran con la “fuerza pública” y que la falta de pago se debe a un problema de facturación.

En una entrevista que dio para radio LV 10, la apoderada del edificio y accionista Gabriela Mocayar explicó que el inmueble fue alquilado por su padre a los accionistas con una cláusula por la cual podía subalquilarlo. Algo que hizo luego con el Ministerio de Seguridad, con quien firmó un contrato de alquiler hace más de tres años.

Cuando el padre de Mocayar falleció ella inició los trámites de sucesión y se constituyó como apoderada. Hace unos 6 meses inició una demanda de desalojo ante la falta de pago y la justicia ordenó ayer que los uniformados debían irse de lugar con sus muebles que fueron cargados en las camionetas oficiales.

“Inicié demanda de desalojo porque hace más de tres años, con contrato vencido, no han pagado. Ningún pago y cada vez que me contacto con distintas áreas del ministerio -Contratos, Facturación y Asesoría Letrada-, me dicen que los expedientes del pago están en curso”, dijo la propietaria.

La versión oficial: se fueron antes que los desalojaran

Con el título “La jefatura Distrital IV del Valle de Uco se mantiene operativa”, el Ministerio de Seguridad dio su versión del polémico asunto:

“La Jefatura Distrital de Policía IV y la Departamental de Tunuyán debieron desocupar voluntariamente el edificio donde funcionaban, ubicado en calle Elías Villanueva de Tunuyán.

“El propietario tenía problemas con Afip para facturar, por lo que se tuvo que hacer un contrato de alquiler con cláusula de sublocación para poder cobrar. El sublocador falleció y con ello trajo aparejado demoras en la facturación y por ende en el pago.

“El juicio de desalojo está iniciado, pero no hay orden de lanzamiento, es decir, no fue el oficial de justicia, el retiro fue voluntario.

“El Ministerio ha realizado 2 procesos licitatorios con fecha 10 de mayo y 30 de junio, ambas, desiertas, actualmente se encuentra un nuevo proceso de contratación.

“La operatividad sigue con normalidad, siendo que las oficinas alquiladas eran sólo administrativas.

“Debido a este inconveniente la Distrital IV se trasladará se forma provisoria a la sede de Bomberos de la Policía y la Jefatura Departamental Tunuyán a la Comisaría 65º de Vista Flores”.