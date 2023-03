Desactivaron dos “kioscos” de droga Godoy Cruz: cocaína, marihuana, armas y 5 detenidos con $ 500 mil

Personal de Lucha contra el Narcotráfico logró desbaratar dos “kioscos” dedicados a la venta ilegal de drogas, ubicados en el interior del barrio Campo Papa.

Tareas investigativas previas permitieron determinar que en dos viviendas del populoso barrio de Godoy Cruz se vendían estupefacientes ya que, en reiteradas oportunidades se detectó gento que llegaban a esas viviendas, a pie o en vehículos, previo hablar con “satélites” que se apostaban en la calle Salvador Civit pasra indicarles a los compradores el lugar donde debían hacer la compra.

Con esta información, el Juzgado Federal N° 3 Secretaría Penal E, ordenó los allanamientos que se realizaron con el apoyo del Cuerpo de Infantería Manuel Belgrano.

Los dealeres tenían armas largas y cortas. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Al momento de la irrupción se constató que los dealers que estaban en el interior estaban armados con revólveres, una pistola, armas largas y municiones.

De la medida se logró la detención de: Alan C. de 21 años; Juan C. de 37 años; Rodrigo C. de 26 años; Luciana M. de 19 años; y Nadia D. de 41 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal. Algunas de estas personas cuentan con antecedentes previos, tanto en la Justicia Federal como Provincial.

En los allanamientos se secuestraron: 61 plantas de Cannabis Sativa, de 50 centímetros a 3 metros de altura; $ 515.000; 26 cigarrillos de armado artesanal marihuana (20 gramos), 349 envoltorios de cocaína (700 gramos), 4 frascos con flores de marihuana (500 gramos); 3 revólveres calibre 22; 1 escopeta calibre 1270; 1 rifle calibre 22; 1 pistola calibre 9 mm; 200 cartuchos de distintos calibre; y 4 teléfonos celulares.

Se recuerda a la población que los números telefónicos denominados “Fonodrogas” 0800 800 37642 con atención las 24 horas del día, canales de comunicación totalmente anónimos a través de los cuales pueden manifestar denuncias sobre cualquier tipo de actividad ilícita relacionada con la Ley Nacional de Estupefacientes.