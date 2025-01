Denunció que fue golpeado por siete patovicas en un boliche en San Martín y terminó internado

Un joven de 36 años terminó hospitalizado tras una violenta agresión ocurrida el sábado pasado en Punte Bar, un boliche ubicado en San Martín. Según denunció la víctima, fue atacado por al menos siete empleados de seguridad en un sector apartado del lugar.

El hecho se registró cerca de las 5:30, donde el sujeto identificado Agustín Musri sufrió fracturas en el rostro y el tabique nasal. Actualmente, se encuentra internado en el Hospital Perrupato y evalúan la posibilidad de someterlo a una cirugía. La denuncia apunta directamente a los patovicas del lugar.

La agresión y el comunicado del boliche

La víctima declaró que fue llevado detrás de una cortina por dos empleados de seguridad y, una vez allí, golpeado en el piso por un grupo de entre cinco y seis personas. Según comentó, no hubo motivo aparente para el ataque, aunque especuló que podría estar relacionado con un conflicto ocurrido hace dos años.

Tras conocerse la denuncia, Puente Bar emitió un comunicado en redes sociales: “Queremos informarles que no avalamos ningún tipo de violencia. Nosotros hemos tomado las medidas que están a nuestro alcance, lo demás lo dejaremos en manos de la justicia”.

Declaraciones de la víctima

En diálogo con Radio Regional 106.9, Musri relató los detalles de la agresión: “Estábamos con un amigo de la nada me traban dos patovicas y me llevan para atrás de una cortina entonces me tiran al piso y me empiezan a pegar entre 5 o 6 personas”.

“Dijeron que yo había tenido una discusión con una ex pero nada que ver porque no había ninguna ex mía en el lugar”, agregó.

“Yo creo que todo esto es porque hace dos años tuve un problema con unas mujeres allegadas al lugar y creo que viene por ese lado. Estas mujeres no me dejan en paz”, explicó el joven, visiblemente afectado por la situación.

Musri identificó a los presuntos agresores y afirmó que la policía lo retiró del lugar para trasladarlo al hospital. “Me diagnosticaron fractura del pómulo en tres partes, tabique desviado. También la pareja de mi mamá terminó lastimado”.

“Hemos realizado la denuncia, ahora estoy internado en el Perrupato en observación y después van a ver si me operan por la nariz”, concluyó.