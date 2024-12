Denunciaron que patovicas golpearon a un joven y a su padrastro que lo fue a buscar en San Martín

Un joven que el sábado fue a bailar a un boliche de San Martín denunció que fue brutalmente golpeado por un grupo de al menos 5 personas que serían parte de la seguridad de un local bailable del Este.

El joven – Agustín C.- había ido a bailar el sábado por la noche con un grupo de amigos y en un momento de la velada, ya en la madrugada del domingo se armó una especie de discusión y una joven fue a llamar a la seguridad del boliche.

Según cuenta, minutos más tarde, “me agarraron los patovicas, de la nada” y lo llevaron hasta una escalera por la que antes se accedía al sector VIP. “Me golpearon y me tiraron en la salida”, dijo el joven agredido en un video tomado por el portal de noticias del Este Meganoticias Mendoza.

Luego de llamar a la policía, llamó a su padrastro para que lo auxiliara y cuando llegó al lugar, comenzó a hacer unas fotos de la situación y también habría sido atacado por el mismo grupo de seguridad de la disco.

“Eran como 7 u 8. Esto no puede ser, no saben nada de seguridad, tiene que proteger a los chicos y terminan pegándoles en grupo”.

Tras el incidente y con la policía ya en el lugar, los agredidos dieron su versión de los hechos a algunos medios del Este. Luego se dirigieron al hospital Perrupato, donde al joven le diagnosticaron fractura de pómulo izquierdo y quebradura del tabique. En tanto que su padrastro sufrió una fractura en mano derecha producto de un puntapié.

Radio Regional entrevistó al joven golpeado, quien explicó: “logré identificar a los agresores, del lugar me retiró la policía y me llevan al hospital donde me diagnostican fractura del pómulo en 3 partes, y tabique desviado. También la pareja de mi mamá terminó lastimado”.

Luego indicó: “hemos realizado la denuncia, ahora estoy internado en el Perrupato en observación y después van a ver si me operan por la nariz”.