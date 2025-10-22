22 de octubre de 2025 - 16:49

Demoraron a un docente después de que lo acusaran de sacarle fotos a alumnas

Un docente practicante de la cátedra de Informática fue denunciado por sacarle fotos con su teléfono celular a las alumnas, sin nada que lo justifique.

Comisaría 13, Rivadavia. (Enrique Pfaab - Los Andes)&nbsp;

Comisaría 13, Rivadavia. (Enrique Pfaab - Los Andes) 

Foto:

Por Enrique Pfaab

El fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Tercera Circunscripción Judicial, Federico Bergamín, espera los resultados de una serie de pericias informáticas para resolver la situación de un hombre joven que está realizando las prácticas de profesor y que fue denunciado de haberle sacado fotos a alumnas de una escuela secundaria de Rivadavia, sin autorización ni relacionadas con alguna actividad pedagógica específica.

Leé además

horror en santa fe: asesino a su ex pareja y al nuevo novio luego de una fiesta en su casa

Horror en Santa Fe: asesinó a su ex pareja y al nuevo novio luego de una fiesta en su casa

Por Redacción Policiales
Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Murió una mujer que viajaba como acompañante en una moto que chocó contra una camioneta en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

El hombre denunciado fue demorado por la Policía y luego puesto a disposición de la Fiscalía, al tiempo que se reunían testimonios y elementos que permitieran aclarar los hechos y analizar si se está ante la existencia de un delito.

El denunciado es un practicante de la cátedra de Informática y la situación investigada ocurrió en la Escuela Técnica 4-119 Santa María de Oro, del distrito homónimo de Rivadavia.

Supuestamente la situación ocurrió en clase, cuando la docente a cargo del aula detectó que el docente practicante manipulaba su teléfono celular en forma llamativa, supuestamente sacándole fotos a algunas de ese curso.

La profesora interrogó al practicante y le exigió la entrega del celular, para luego informar a la dirección.

Supuestamente en el teléfono se observaron fotos y videos de las alumnas, tomas que no se correspondían con ninguna actividad que se estuviera desarrollando en clase, y por eso la institución decidió dar aviso a la Policía y a la Supervisión, situación que luego derivó en correrle vista a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual.

Así, se ordenó el secuestro de dos teléfonos del practicante y de todo material informático que pudiera aportar algo a la investigación y se demoró al hombre, hasta tanto se pueda confirmar si hay presunción de delito y si corresponde que se ordene el procesamiento y la prisión preventiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Julieta Silva en el juicio en 2017.

Volvieron a condenar a Julieta Silva: esta vez recibió 9 meses de prisión por golpear a su marido

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa - Archivo Los Andes

Le pidieron el baño al playero de una estación de GNC y aprovecharon para robarle la recaudación

Por Redacción Policiales
Un policía mostró su arma durante un partido de fútbol amateur en Salta.

Caos y tensión: un policía sacó su arma en medio de disturbios tras el final de un partido de fútbol

Por Redacción Policiales
Dos heridos tras el choque entre una moto y un colectivo 

Motociclista chocó con un colectivo y resultó gravemente herido

Por Redacción Policiales