Delincuentes ingresaron a su hogar y se llevaron hasta su vestido de 15

La historia de Rosa conmueve a todo Córdoba. Tiene 14 años y dentro de un mes cumple 15, su sueño es hacer una fiesta y su mamá se puso a vender pan casero para poder hacerla. El problema fue que hace unos días, la niña tuvo un episodio de convulsiones, por lo que la tuvieron que trasladar a la guardia del hospital y en ese tiempo, delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron hasta su vestido para la fiesta.

En diálogo con Arriba Argentinos, la mamá de la adolescente contó que con la ayuda de su mamá y su esfuerzo de todos los días, logró comprar todo lo que necesitaba para cumplir el sueño de su hija, hacer una gran fiesta de 15 con todos sus amigos, pero todo se vino abajo cuando los delincuentes se llevaron todo de su casa.

“Le arrebataron el sueño a mi hija”, expresó.

El episodio ocurrió en el barrio Nuestro Hogar II, ubicado en el noreste de la ciudad de Córdoba. Paola contó que los delincuentes ingresaron a la vivienda, le rompieron la puerta y le robaron desde la comida y la bebida que tenía guardada para la fiesta, hasta los souvenirs del cumpleaños y el vestido de la joven.

“Ella tiene problemas de convulsiones, cuando se me enfermó, la lleve al hospital de niños de urgencia y cuando volvimos a casa nos habían sacado hasta el vestido de 15 que con tanto sacrificio había comprado para ella”, detalló la madre de la joven.

Además, les robaron los documentos, el celular de la adolescente y dinero. “En un segundo nos llevaron todo”, sostuvo.

“Pareciera que ellos sabían del cumpleaños de mi hija”, manifestó la mujer quien vivo junto con su madre y la adolescente en una casa prestada en medio de un descampado.

De acuerdo a su testimonio, como está todo abierto fue más fácil para que los delincuentes pudieran ingresar al hogar. Además, sostuvo que es la segunda vez que sufren un robo de este estilo. “Yo hice la denuncia, pero no se sabe nada, al ser todo campo es difícil encontrar a los ladrones”.

Sin poder sostener las lágrimas, Paola contó como es su situación económica. “Yo soy mamá soltera y trabajo vendiendo pan con todo el esfuerzo del mundo para mi hija Rosa, no me compraba ni un par de medias para poder comprarle el vestido y ahora estamos desde cero otra vez”.

Además, la mujer reveló lo que le dijo Rosa cuando descubrieron que les habían robado. “Mi hija me dijo que no me ponga mal, que con que le haga una torta chiquita para festejar ella está feliz, pero le quitaron el sueño, eso es lo que más me duele”.