Declararon cuatro policías que acompañaban a la oficial Verdugo, acusada de haber matado a un joven durante un procedimiento

Durante la primera jornada del juicio que tiene como imputada a la oficial Nadia Verdugo –acusada de haber dado muerte a al joven malargüino Kevin Nahir González Ejea (18), tras un enfrentamiento entre bandas en 2022- se escuchó no sólo la declaración de la mujer, sino también la de algunos compañeros que participaron del fallido operativo.

Las primeras declaraciones testimoniales escuchadas en el auditorio Alfredo Bufano de San Rafael, por los 12 integrantes del tribunal popular fueron las de cuatro efectivos policiales que intervinieron en el hecho, un enfrentamiento entre bandas ocurrido en Malargüe. Cada uno a su turno fueron detallando el accionar policial, con el apoyo audiovisual de cámaras de seguridad del lugar del hecho y las cámaras de los móviles policiales; material previamente autorizado por el tribunal y acordado entre las partes.

Un oficial que coordinó el desplazamiento de móviles y efectivos detalló: “tras la novedad de una riña en el interior de una plaza ordenamos asistir tomando los recaudos. Teníamos órdenes de aprehender a quienes estaban participando. El primer móvil en llegar era el de Nadia Verdugo y pidió apoyo porque estaban siendo agredidos a pedradas. Luego llegaron otros móviles, 5 en total, con unos 15 efectivos en total participaron del operativo”, explicó este testigo.

Marcha contra la injusticia y Gatillo fácil realizada por los familiares de Kevin Gónzalez en Malargüe en agosto de 2023. Foto: Orlando Pelichotti

Respecto a las agresiones recibidas, al ser consultado por la fiscalía, este funcionario policial señaló: “no escuché que nos efectuaran disparos; no al menos cuando yo llegué al lugar y tampoco vi que los jóvenes que participaban de la riña portaran armas de fuego. Sí hubo agresiones antes y después de que ocurriera la muerte del joven. Nos vimos desbordados y emprendimos la retirada del lugar.

Otro efectivo de la Policía de Mendoza explicó que realizó disparos disuasivos con una escopeta de posta antitumulto. “Realicé 4 disparos disuasivos hacia el piso y zonas blandas” dijo, a la vez que se diferenció del testigo anterior: “se escuchaban detonaciones de armas de fuego que no eran de armas reglamentarias, ni de escopetas; no eran de mis compañeros. Luego recibimos la orden de retirarnos y la huida fue rápida. Digo huida porque estábamos siendo agredidos. Recibimos la orden de irnos y reagruparnos en otro lado. En esa retirada advertimos al joven herido e intentamos asistirlo. Tuve que pedirle a un amigo del chico que estaba tirado que dejara de patearme porque sólo intentaba ayudar”, detalló.

Posteriormente, una mujer policía explicó que tras emprender la orden de retirarse del lugar, observaron al joven herido en el camino y que intentaron asistirlo. “Cuando nos acercamos a ayudarlo, la gente que rodeaba al chico comenzó a agredirnos y escupirnos. Pedí que no movieran al chico que estaba tirado, pero una mujer lo tironeó. Luego, entre varias personas lo subieron a un vehículo para llevarlo al hospital”, explicó.

La policía Nadia Verdugo (derecha) junto a la abogada defensora María de los Ángeles Hidalgo. / Gentileza Poder Judicial.

Sobre los disparos realizados por su colega, Nadia Verdugo, esta testigo dijo: “la vi disparar hacia calle Olascoaga, creo que fueron unos 4 disparos. Entiendo que ella se defendió como pudo de unos disparos que yo escuché y que venían del lado de la plaza, de calle Olascoaga”, dijo esta mujer policía al jurado popular. Además, agregó: “si las personas que intentaron agredirme a mí, se hubieran acercado un poco más, probablemente yo también hubiese sacado mi arma reglamentaria. Estábamos muy superados en número y sentí miedo”.

Finalmente, declaró el policía que se desplazó en el mismo vehículo que Verdugo. “Hubo un primer momento en el que mi compañera utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos hacia el piso; esto no quedó grabado porque en ese momento nos encontrábamos solos. Los disparos que sí están filmados, son en una segunda instancia, en la que ya habíamos solicitado apoyo porque estábamos superados en número y corríamos peligro”, dijo.

Este efectivo fue preguntado acerca del levantamiento de vainas que realizaron en el lugar, a lo que explicó: “cada vez que hacemos uso del arma larga, debíamos reportar un relevamiento para reponer municiones y dejar registro de las utilizadas. Es una directiva de Cuerpos Especiales”, declaró.

La declaración de Nadia Verdugo

A instancias de su defensa técnica Verdugo fue la primera en declarar y dijo: “fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo “como una loca a los disparos” es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza. Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche y me duele y lo siento por esa madre que está sufriendo. Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo”, declaró Nadia Verdugo ante el jurado. La declaración de la imputada fue interrumpida por su propia defensa quien solicitó suspender la declaración dado el estado emocional bajo el que se encontraba declarando.