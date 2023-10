De “inspectora hot” a narco: detienen a ex empleada municipal de La Plata por venta de drogas

En el marco de un operativo antidrogas llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cayó una banda de narcotraficantes que distribuía estupefacientes en diferentes puntos de La Plata. Entre los detenidos se encuentra Sonia Pellizari, una ex empleada de la municipalidad de esa localidad que años atrás había denunciado ser despedida por sus videos eróticos.

Pellizari tuvo un fugaz paso por los medios de todo el país en 2019, cuando fue desvinculada del puesto que ocupaba en la Municipalidad de La Plata desde 2011. El despido, de acuerdo con sus declaraciones de aquel entonces, se fundaba en la viralización de un video hot con explícitas escenas que ella protagonizaba. Y es que en el año 2017, la inspectora había comenzado a generar contenido en plataformas para adultos.

“En la nota que me llegó de despido no había justificación. Cuando consulté me dijeron que era porque habían recibido un video mío que no les había gustado. Me lo dijeron dentro de mi trabajo y también le llegó a gente por fuera del Palacio”, aseguró a TN aquella vez. Por otro lado, desde la comuna ofrecieron otra explicación: “la decisión se tomó por las reiteradas inasistencias” de Pellizari, quien hasta el momento había faltado en 19 ocasiones a su lugar de trabajo.

Desde 2021, la ex empleada municipal contaba con un pedido de captura activo impulsado por la Justicia de Mar del Plata tras una infracción a la Ley de Drogas. Foto: Policía Bonaerense

A partir de ese momento, la empleada comenzó a ganar reconocimiento en los medios e, incluso, llegó a soñar con formar parte del Bailando: “Si me convocaran habría que verlo, pero diría que sí. Si Tinelli me invita, voy”, aseguraba a Clarín.

Al poco tiempo, Pellizari se alejó del ojo público y continuó creando contenido erótico -ahora en OnlyFans y por 15 dólares mensuales- bajo el alias “Sweet Mia”. Con perfiles públicos y VIP en Instagram, la mujer de 33 años supera los 200 mil seguidores entre todas sus redes sociales.

Este martes, su nombre volvió a aparecer en los principales portales de noticias, luego de que fuera arrestada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense durante un operativo antidrogas ordenado por el fiscal Hugo Tesón. De acuerdo con fuentes policiales, se dio luz verde a la investigación luego de que una “denuncia anónima” alertara sobre venta de droga en diferentes puntos de La Plata.

Los líderes de la banda fueron detenidos junto a “La Rubia”: Griselda Maturane de 27 años, alias “La Reina”; Carlos Joyce de 60 años, alias “Pantera”. Foto: Policía Bonaerense

El operativo constó de seis allanamientos en las zonas de Los Hornos y Tolosa, “La Bajada” y “El Churrasco”. Allí, fueron detenidos los líderes de la banda: Griselda Maturane de 27 años, alias “La Reina”; Carlos Joyce de 60 años, alias “Pantera” y a la ex empleada municipal, apodada “La Rubia”.

Sin embargo, esta no es la primera vez Pellizari tiene un roce con la ley. Desde 2021 contaba con un pedido de captura activo, impulsado por la Justicia de Mar del Plata tras una infracción a la Ley de Drogas.

Según trascendió, en lo que respecta a estupefacientes, durante el operativo los efectivos encontraron 315 gramos de cocaína, 390 gramos de marihuana y 113 gramos de sustancia de corte. Además, secuestraron 3 dispositivos celulares, 2 balanzas, un arma de fuego calibre 22 y 223.560 pesos.

Una de las principales hipótesis de las autoridades es que la banda criminal comercializaba estupefacientes a través de diferentes comercios que utilizaban como fachada y ofrecían servicios de “delivery”.

Durante su fugaz paso por los medios nacionales, la empleada municipal se mostró interesada en formar parte del Bailando: “Si Tinelli me invita, voy”, aseguraba a Clarín. Foto: Policía Bonaerense

