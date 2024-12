Cuatro jueces confirman la acusación que pesa sobre el clan Caroglio, acusado de estafas millonarias

Cuatro jueces convalidaron la acusación que pesa sobre tres integrantes de la familia Caroglio, quienes se encuentran detenidos desde 2023, acusados de haber estafado a unos 140 “clientes” por cifras millonarias.

Según explicaron desde la Fiscalía de Delitos Económicos, recientemente, la jueza de primera instancia –Mariana Martín- y un tribunal penal conformado por los jueces Ariel Spektor, Mónica Romero y Carmen Magro, consideraron que la causa que investiga el fiscal Hernán Ríos tiene bases sólidas para que siga adelante y, a futuro, sea elevada a juicio.

Estos magistrados rechazaron los planteos de apelación de las defensas que aportar a favor de los imputados, considerando que son pruebas de escaso poder convictivo en relación con la contundencia de la prueba del Ministerio Público.

Estafas con lotes en el Metaverso: en una sola billetera virtual, los imputados retiraron casi U$S 4 millones. Foto: Captura Web.

Los defensores habían apelado el dictado de la prisión preventiva con el objetivo de que en segunda instancia revocaran la resolución y los detenidos obtuvieran la libertad, algo que no prosperó.

Así Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio se encuentran detenidos, con prisión preventiva, imputados por el delito de estafas reiteradas y de asociación ilícita.

Actualmente ya se han pronunciado al respecto 8 jueces y todos han ido avalando las hipótesis del ministerio público, con el grado de conocimiento exigido en esta etapa, en cuanto a la existencia de los hechos imputados, la participación de los detenidos, y la existencia de riesgos que justifican que sigan en la cárcel.

Las presuntas estafas

Para el investigador, el clan conformado por los hermanos nos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio, habría engañado con fondos de inversión en dólares y promesas de lotes virtuales en el metaverso a más de 140 personas.

Ríos investiga 134 denuncias agrupadas en una sola causa que, sumadas, alcanzarían un monto que oscila entre 1 millón y 4 millones de dólares.

La investigación se sustenta, entre otras cosas, en un informe de Gendarmería donde se observan los movimientos de dinero que hicieron los hermanos en la plataforma Binance por casi 4 millones de dólares.

Las dos empresas por las que los hermanos están denunciados son el fondo de inversión “We Are Capital” (WAC) y el desarrollo de lotes virtuales en el metaverso “CriptoCountry”.

La primera empresa es un fondo común de inversión en dólares y con promesas de exorbitantes ganancias (hasta 8% mensuales y en dólares) a través del que ofrecían a particulares la posibilidad de invertir en commodities y en la Bolsa.

El segundo negocio ofrecía a la venta lotes virtuales en el metaverso con la promesa de que aquellos que se habían vendido inicialmente en 10 dólares iban a cotizar a futuro en 500 dólares.

Famosos CriptoCountry. Foto: Captura Web

Dentro de la causa, los denunciantes y el fiscal han aportado videos de famosos (entre quienes se destacan Sol Pérez, Flor Vigna, el “Pollo” Álvarez, Alexander Caniggia, Darío Barassi y Floppy Tesouro -entre otros-) que promocionaban en sus redes la inversión en “CriptoCountry”. Y donde prometían multiplicar el monto de la inversión inicial a través de NFT (un activo digital encriptado y que no se materializa en la vida real).

En octubre pasado Giovanni Caroglio (29), el líder de la presunta organización delictiva ofreció una entrevista a Los andes, afirmando que no se considera un estafador sino “un deudor”: “Me equivoqué a la hora de operar, soy trader y me equivoqué en el índice del Nasdaq y en el índice Dax. Perdí 1.100.000 dólares. No tengo problemas de decirlo, es lo que sucedió”.