Crimen del feriante de Guaymallén: las pruebas que complican a los cinco sospechosos prófugos

La causa que investiga el asesinato a sangre fría de Emilio Giménez (49), el empresario de la feria de Guaymallén que falleció tras recibir un disparo en el pecho, tiene novedades y es que la Justicia confirmó las identidades de cinco hombres que, se estima, han participado del hecho. Por ello ofrecieron una gran recompensa para quienes aporten datos relevantes que sumen a la investigación. Ya hay dos detenidos por el crimen y creen que hay cuatro participantes más, que no han sido identificados.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad informó que se ofrece 700.000 pesos para quienes aporten datos sobre Gustavo Rivero, Ricardo Andrada, Juan Ángel Andrada, Walter Sáez y Maximiliano Martínez. Se trata de los cinco prófugos que busca la Justicia, de los cuales tres fueron identificados porque coinciden sus rastros genéticos con los encontrados en la camioneta Toyota Rav y la Jeep Renegade que usaron para cometer el crimen.

Emilio Giménez fue ultimado de un disparo en el medio del pecho, que le causó la muerte instantánea la tarde del 15 de septiembre cuando intentaba huir de delincuentes que lo perseguían mientras manejaba su VW Amarok. El empresario fue alcanzado en la calle Jorge Newbery, casi Manzano, de Villa Nueva.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien, gracias a las pruebas recolectadas en la escena por personal de Policía Científica, logró dar con dos involucrados. Se trata de Ángel Fredes Ponce y Cristian Rivero, un penitenciario presuntamente vinculado a la barra de Independiente Rivadavia y padre de Gustavo Rivero, uno de los buscados.

Ambos hombres fueron imputados por el fiscal como coautores de homicidio criminis causa, en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Las pruebas que los acorralan

Una vez que Científica recogió restos de ADN y manchas hemáticas en los vehículos que usaron los delincuentes, así como en la camioneta de la víctima, los mismos fueron analizados por el Laboratorio de Genética Forense. Los resultados coincidían con huellas genéticas de Maximiliano Martínez, Ricardo Andrada y Juan Ángel Andrada, dos de los cuales tiene antecedentes penales.

Recompensa de $700.000 para dar con los autores del crimen de Emilio Giménez, ocurrido en Guaymallén (Ministerio de Seguridad de Mendoza)

En cuanto a los otros dos, Gustavo Rivero fue captado por una de las cámaras de seguridad de la Feria de Guaymallén merodeando los puestos de frutas y verduras de Emilio Giménez en los momentos previos al asesinato. Mientras que Walter Sáez cayó por una investigación realizada por personal de Homicidios.

No obstante, según explicaron fuentes de la investigación a Los Andes, en las pruebas recolectadas se halló material genético de otras personas que no pudo ser identificado. Se trata de cuatro ADN diferentes, que no coinciden con los que se encuentran en el Registro Provincial de Huellas Genéticas, ya sea porque no tienen antecedentes o porque tienen residencia en otras provincias.

Una de las hipótesis de los investigadores es que los prófugos hayan dejado la provincia tras el violento atraco, aunque fuentes de la causa indicaron que es posible que se mantengan en la clandestinidad en territorio mendocino.

Cómo aportar datos

Todo dato de interés deberá ser comunicado a la Dirección de Investigación a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800 222 7627, 2613857128 y 911, a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional 3487544, 3487545, 3487542 y 3487543 o al correo electrónico ufi_homicidios@jus.mendoza.gov.ar.

El pago de la recompensa ofrecida estará supeditado a la calidad de los datos aportados que den con la aparición de los hombres, circunstancia que deberá ser certificada por autoridad fiscal y/o judicial interviniente.