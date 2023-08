Crimen del carpintero: entre 23 y 10 años serán las penas que recaerán sobre los tres condenados

Un juez deberá decidir las penas que finalmente recibirán los tres condenados por el “crimen del carpintero” -el homicidio de Carlos Moya, ocurrido en Guaymallén en 2017-, luego de que la Corte de Mendoza ordenara un cambio, frente a errores que se produjeron durante el juicio.

Esta mañana el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello solicitó 23 años de cárcel para Francisco Agüero (50), como autor material del homicidio; 19 para Lucas Villanueva (41) y 18 para Diego Vildoza (45). Para los últimos dos como partícipes primarios del caso.

Crimen del carpintero en Guaymallén: Vildoza estuvo profugo y se solicitó una recompensa.

Por su parte Jimena Villanueva, querellante oficial pidió las siguientes penas: 23 para Agüero, 21 para Villanueva y 20 para Vildoza, siguiendo las calificaciones de la Fiscalía

En tanto que los defensores de los tres condenados solicitaron 10 años para cada uno. Es decir la mínima que permite la calificación de robo seguido de muerte (de 10 a 25)

El juez Mateo Bermejo, tras escuchar a las partes ordenó un cuarto intermedio en el que deberá evaluar la situación y fijar las penas en una próxima audiencia que todavía no tiene fecha.

En agosto de 2021, tras ser declarado culpable por un tribunal popular durante un juicio por jurados, el juez técnico Gonzalo Guiñazú le había impuesto la pena de 23 años para Agüero y 22 para Villanueva y Vildoza en calidad de coautores.

Villanueva y Vildoza, ante los supremos. El “Pelado” fue el prófugo más buscado.

El magistrado cometió un error al imponerle a todos la autoría y no tener en cuenta la participación primaria que el tribunal popular fijó para los dos últimos. Además, Guiñazú no fundamentó por qué aplicó esas penas y no hizo distinción del aporte que realizó cada sospechoso en el hecho de sangre.

Esta situación determinó que Pablo Cazabán –defensor de Vildoza- casara la sentencia, por lo que el asunto pasó a máximo tribunal provincial y terminó beneficiando a todos los imputados.

Lo que dijo la Corte

En junio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia –desestimando (aunque parcialmente) por primera vez parte de un fallo de un juicio por jurados- ordenó que se cambiara la pena para los tres coordenados por el “crimen del carpintero

En un fallo plenario Dalmiro Garay, Pedro Llorente, Omar Palermo, Julio Gómez, José Valerio y Mario Adaro determinaron que las mismas se adecuen al delito de robo seguido de muerte. El único voto en disidencia el de Teresa Day, quine estuvo a favor del fallo del juez técnico.

El asesinato del carpintero

Moya fue asesinado a balazos el 4 de noviembre del 2017, en su casa de Calle Gutenberg de Villa Nueva. Dos delincuentes ingresaron con la excusa de consultar por un trabajo de carpintería, cuando en realidad iban por $20.000 que el hombre había cobrado. Los ladrones tenían ese dato y fueron por el dinero y, presuntamente, también por una camioneta.

El trabajador se resistió al robo y se trenzó con uno de los malvivientes, hasta que le efectuaron un disparo en el pecho y otro en una pierna, lesiones que acabaron con su vida instantes después. Los agresores escaparon, pero a uno de ellos se le cayó una pistola 9 milímetros, elemento que terminó siendo clave en la causa.

En agosto de 2021, durante un juicio por jurados, Francisco Agüero (49), Lucas Villanueva (40) y Diego Vildoza (44) fueron encontrados culpables de un homicidio en ocasión de robo en calidad de coautores. El primero recibió una pena de 23 años y los otros dos, 22 años.