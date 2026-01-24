Crimen a balazos en Luján de Cuyo: murió un hombre de 40 años tras un ataque en la vía pública

El hecho se produjo durante la noche, donde los vecinos aseguraron que hubo disturbios y peleas por la zona.

Un hombre de 40 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego durante un violento episodio ocurrido en la vía pública del barrio Costa Flores, en la localidad de Perdriel, departamento de Luján de Cuyo. La víctima fue identificada como Gerardo Mauricio Giménez, argentino, con domicilio en Cobos.

Megaoperativo policial en el oeste del Gran Mendoza Imagen ilustrativa Gentileza / X @radiomitremza Los detalles del hecho Según la información policial, múltiples llamados ingresaron a la línea de emergencias alertando que en un domicilio de la zona se habían efectuado disparos y que un hombre había resultado gravemente herido. Al arribar el personal policial, se constató la presencia en el exterior de la vivienda una escopeta y vainas de 9mm y de escopeta. Testimonios de vecinos que señalaban a un masculino como presunto autor del ataque.

Policía de Mendoza en el megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza Imagen ilustrativa Imagen ilustrativa / archivo En el lugar fue entrevistada la pareja de la víctima, un hombre de 35 años con domicilio en Junín, quien manifestó que Giménez había salido la noche anterior sin avisar y que desconocía su paradero. También se tomó declaración a una mujer de 32 años, propietaria de la vivienda donde ocurrió el hecho, quien relató que durante la noche se desarrollaba el festejo de cumpleaños de uno de sus hijos. En ese contexto, varias personas comenzaron a generar disturbios por ruidos molestos y gritos, situación que escaló hasta que se produjeron disparos dirigidos hacia la vivienda, uno de los cuales impactó en la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al herido en el lugar y constató que presentaba una herida de arma de fuego en el lateral derecho, a la altura de una costilla, con orificio de ingreso y sin salida. Pese a los intentos de estabilización y su posterior traslado al Hospital Central, horas más tarde el médico David Gonzales, matrícula 11522, confirmó el fallecimiento de Gerardo Mauricio Giménez.

Quién sería el posible autor del crimen Con datos aportados por vecinos, la policía inició un operativo de búsqueda y logró ubicar al presunto autor en el callejón Villanueva, a la altura de Viñedos El Mirlo, antes del barrio Valle Verde. El sospechoso, un joven de 26 años con domicilio en Perdriel, fue hallado caminando por la vía pública junto a un menor de edad y una mujer, presentando una lesión visible en el rostro. Durante la requisa se le secuestró un cuchillo de cocina tipo Tramontina con serrucho, aunque no se hallaron armas de fuego pese a un rastrillaje negativo en la zona.