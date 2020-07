Creyó haber matado a su esposa y le envió imágenes del crimen a su suegra

Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que el agresor creyó haberla matado, por lo que decidió enviarle las imágenes de la escena del crimen a su suegra. La víctima fue golpeada y abandonada inconsciente en la ducha.

Alicia, la madre de la joven, fue quien realizó la denuncia penal en la comisaria luego de recibir una videollamada del agresor en la que le mostraba cómo había asesinado a su novia en la ducha de la vivienda que compartían.

“No entendía nada cuando ví esas fotos, porque hacía 20 minutos que había llegado a mi casa, tras haber pasado la noche con ella. Me traje a mi nieto y ese momento, me mandó la videollamada y mi nieto de 5 años vió todo y me dijo vamos a rescatar a mamá”, declaró la mujer a los medios locales.

Luego agregó: “Mi hija nunca me cuenta todo, pero sí sé que hay unos mensajes que le manda a él, diciendo que no quería saber más nada y que se vaya, a la tarde le dijo que organizara las cosas y se vaya. No es de ahora esto”.

Alicia también sostuvo: “Yo no puedo decir el porqué, porque no se justifica nunca una paliza. Con los golpes no voy a agregar cosas que no son, pero sí psicológicamente con palabras la agredía, hay muchos testigos”.

Finalente, la mujer expresó que el yerno realizó la videollamada, creyendo que su pareja estaba muerta y luego le envió fotos. “Yo le digo ‘Ezequiel que me estás diciendo’, se llama Mariano Ezequiel Mosca, si es tu teléfono y estoy recibiendo las fotos de mi hija y el llamado. Me traté de cambiar tranquila porque estaba mi nieto, que quería para donde estaba su madre”, finalizó la mujer.