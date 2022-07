Creen que el hombre que atropelló a más de 20 personas en el teatro Plaza perdió el dominio de su auto por impericia

El domingo pasado, pasadas las 22, un conductor perdió el control de su vehículo y se incrustó en el teatro Plaza, ubicado frente a la plaza de Godoy Cruz, y atropelló a al menos 23 personas: 15 debieron ser internadas, mientras que 3 se encuentran en grave estado, tal como lo confirmó el Intendente de este departamento, Tadeo García Salazar.

El hombre, identificado como Aldo Díaz, fue aprehendido y será imputado durante las próximas horas por el fiscal Jorge Calle. Díaz es un artista plástico de 62 años presenta una discapacidad motriz. La imputación, en tanto, será por lesiones leves y graves culposas.

Según se indica desde los diferentes organismos que llevan adelante la investigación, si bien se especula con que puede haberse debido a una falla en el vehículo, sobre todo teniendo en cuenta las primeras palabras del conductor que habló de “no haberlo hecho a propósito” todo parece indicar que se debió a falta del expertise en el uso de autos con caja automática.

No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron. https://t.co/xt9oNIB0zD — Verónica Llinás (@VLlinas) July 11, 2022

“No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron”, dijo en su cuenta de Twitter Verónica Llinás una de las actrices protagonistas de “Locas de Remate”, la obra en que se exponía en el Plaza.

“Me salvó mi marido”

Rocío, que había ido a ver la obra con su marido contó que estaba en el mismo grupo donde atropellaron a la gente. “En el video se ve mi marido. Yo estaba delante de él. Estaba a 20 segundos de que salieran las actrices. Entre en shock porque estábamos de espaldas no vimos que venía el auto, mirábamos adentro del teatro. Se escuchó un grito de alguien que dijo cuidado. Es lo que yo me acuerdo”, dijo.

Luego, la mujer – que iba a ir con su mamá a la obra en un primer momento por su regalo de cumpleaños- contó que se dio vuelta y vio que venía el auto. “Mi marido, en su reflejo y mirando las personas al lado mío me agarra y me tironea. Yo en el tumulto de gente alguien se me cayó encima y el me volvió a agarrar y él me tiró más fuerte y me sacó. Me golpeó la pierna pero debe haber sido la gente”, recordó.

Rocío indicó que le dio un ataque de nervios mientras su marido llamaba a la policía. Después se sentó en un kiosco con otras señoras que gritaban “la mató”. “Después abrió la puerta el hombre pero no escuché o vi que le dijeron porque estábamos en shock”, añadió.

Debería haber volanteado

Hector “Budi” Roitman, especialista en seguridad vial, indicó que si hubo una falla solo se sabrá con los resultados del peritaje. “No está nada claro, ahora si el hombre es una persona con discapacidad, quizás falló la adaptación del auto, porque muchas veces esas adaptaciones son caseras. De todas formas el hombre debería haber volanteado y elegido chocar contra otros vehículos, porque se ve que pasa justo por delante de un auto estacionado”, señaló el especialista.

Continuando, dijo que la situación tampoco es compatible con la velocidad con la que salió marcha atrás. “Se ve que se aprieta al máximo el acelerador, no es compatible con una salida del estacionamiento. Puede que se le haya atrancado el acelerador, pero luego quedó bloqueado y no actuó”, remarcó.

Para finalizar, dijo que hace falta la pericia para saber para saber qué pasó realmente. “Pero esto sorprende porque fue directo hacia donde estaba la gente, recorrió unos 30 metros. Es raro que no haya atinado a frenar”, terminó.

Los hechos

Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, el conductor habría intentando estacionar sobre la vereda oeste de calle Colón (lateral oeste de la plaza) pero cuando realizó esa maniobra se le habría ‘pegado’ la marcha atrás del vehículo automático, lo que generó que el auto ingresara a gran velocidad a la vereda, y parte del hall, del teatro. Justo en ese momento salían los asistentes que habían ido a ver la obra de teatro que encabeza Soledad Silveyra y Verónica Llinás llamada “Dos locas de Remate”.

El vehículo que manejaba Díaz estaba adaptado para que pudiera ser conducido por una persona con discapacidad y contaba con su correspondiente oblea. El detalle es que el conductor tenía su licencia de conducir vencida desde abril del año pasado. No obstante, esto no incidirá en la imputación o situación judicial, ya que se trata de una falta. Incluso, el test de alcoholemia que se le hizo al conductor arrojó un resultado de 0, por lo que no había alcohol en sangre.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el hombre no terminaba de conocer a fondo aún el vehículo -un Volkswagen modelo 2022-, lo que podría haber derivado en una falla humana del conductor intentaba estacionarlo frente al teatro (del lado de la plaza departamental) y a 45 grados sobre la calle.

En ese preciso momento -y por causas que se investigan- el auto salió marcha atrás y a toda velocidad, subiéndose a la vereda de calle Colón atropellando a un nutrido grupo de personas.

Los heridos

Según figuran en los registros del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la primera ambulancia se hizo presente a solo 3 minutos de la llamada al 911 y luego de hacer el triage correspondiente, se comenzó a coordinar las acciones con los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y el personal de Defensa Civil. “La pronta respuesta que se dio fue fundamental para evitar más complicaciones en la salud de las personas”, manifestó la subsecretaria de Planificación del Ministerio de salud, Mariana Álvarez.

“En los registros consta el traslado de 23 personas a diferentes hospitales según su estado de gravedad y la cobertura de obra social con la que contaban. Solo 3 personas registraron lesiones graves y por ese motivo se derivaron al Hospital Central para su atención”, concluyó Álvarez.

Por su parte, el subdirector del Hospital Central, Lucas Mariani, confirmó el ingreso de tres mujeres por la guardia del centro asistencial capitalino, presentando múltiples traumatismos. “En la noche de ayer ingresan tres mujeres. Una de 59 años con neumotorax por el cual se le realizó un drenaje pleural y luego pasó a sala común. A la segunda mujer, de 75 años, que ingresó con múltiples fracturas faciales se le realizaron los estudios correspondientes para pasar luego a ser atendida en sala común”, dijo el médico. A última hora, ambas pacientes fueron dadas de alta.

En tanto, se advirtió que la persona que se encuentra en estado grave es Gabriela Rodríguez, de 27 años. Presenta hemorragias subaracnoidea con fractura de peñasco. Se la intubó apenas llegó. Se encuentra con asistencia respiratoria esperando evolución. Esta en el shock room de guardia del hospital Central y con pronóstico reservado.

Suspensión

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz se tomó la decisión de suspender las funciones de teatro que estaban programadas para hoy y mañana martes.

“Desde Cultura contábamos para estas semanas con las actividades de vacaciones de invierno pero hemos decidido cortar estos dos días y ver la posibilidad de retomar el miércoles que viene”, informó el director de Cultura, Diego Gareca.