Una pequeña de tan solo 1 año quedó sola encerrada en un jardín maternal, ubicado en el barrio Alberdi de Córdoba. El papá de la menor se enteró de la situación el lunes por la tarde cuando fue a la institución a retirar a su hija y no había ninguna docente y las luces ya estaban apagadas. “Mi esposa está shockeada”, aseguró el hombre.

Según relató en Mitre Córdoba, su esposa llegó minutos antes de las 19:00 a la guardería y vio que nadie se encontraba en el lugar. Desesperada, “empezó a llamarlo a él y a los hermanos preguntando dónde estaba la nena”. También se comunicó con la docente a cargo pero no le respondió, detalla El Doce TV.

Finalmente pudo dar con la propietaria del jardín, quien le pidió que “se quedara tranquila que iba a mirar por las cámaras”. Fue en ese momento en que le dijo que “veía a su hija por las cámaras y que vio a las maestras saliendo a las 18:50 porque a las 19:00 cerraba la guardería”.

Córdoba: dejaron encerrada a una niña de dos años en el jardín y los bomberos tuvieron que ir a rescatarla. / Foto: El Doce TV.

La mamá de la nena se dirigió al cuartel de bomberos de la Policía de Córdoba a solicitar ayuda. Al regresar al jardín, tuvieron que derribar una puerta. Cuando ingresaron, encontraron a la nena durmiendo en una sala de juegos. Estaba en buen estado de salud.

“Estamos tratando de armar la situación de cómo fue, no me cierra”, manifestó el papá de la menor y apuntó: “Se la olvidaron dormida”. Después de lo ocurrido, este martes no fueron a trabajar para estar con su hija y aseguró que cambiarán de jardín.