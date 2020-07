Conmoción: mató a sus dos hijos gemelos y luego se tiró de un puente

Un pueblo de Italia no sale de la conmoción tras un horrendo asesinato. Un hombre de 45 años, mató a sus hijos gemelos de 12 y luego se arrojó de un puente.

Mario Bressi, empleado de 45 años, llevó a sus hijos a la casa de campo que tenían en Margno, provincia de Lecco, Italia. Por su parte, la madre de los pequeños, Daniela Fumagalli, también de 45 años, no realizó el viaje junto a su familia ya que las cosas con su esposo no estaban bien.

Un par de mensaje de Whatsapp, alertaron a la mujer al recibir ciertas amenazas: “nos vas a ver más a tus hijos”, “Te vas a quedar sola”, decían.En el último WhatsApp, Bressi le decía que mirara su casilla de correo. Allí encontró una carta llena de odio en la que dejaba en claro que no aceptaba la separación. La acusaba de “haber arruinado a la familia” y escribía una última frase: “Es tu culpa si me mato. No vas a ver más a tus hijos”.

Tras estas amenazas, la mujer llamó intensamente a sus hijos pero estos ya no contestaban. Bressi había asesinado a los gemelos: a Diego sofocándolo con una almohada y a Elena, estrangulándola. Ambos fueron hallados por su mamá en una cama matrimonial, cuando llegó hasta allí a las 7 de la mañana, alertada por esos mensajes del marido.

La policía local ahora investiga si los niños de 12 años habían sido sedados antes de desatarse el horrendo crimen.