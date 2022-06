Confirmaron que el dirigente de Tupungato que intentó frenar una riña futbolera falleció de un infarto

Vicente Gatica (51) falleció el 29 de mayo pasado en medio de una “lluvia” de piedras que se formó tras una riña entre hinchas, afuera de una cancha de fútbol en Tupungato. Por el caso, la fiscalía apuntó a tres jóvenes, que más tarde quedaron imputados como los autores de su muerte a causa de dos piedrazos en la cabeza y otro en el pecho. Pero los resultados de la pericia forense determinaron que el hombre no tenía lesiones y que la causa de muerte fue un infarto.

Gatica era muy conocido en ese departamento del Valle de Uco, debido a que era el vicepresidente del club La Arboleda, que ese domingo 29 se enfrentó al club Villa Bastías, porque se disputaba la quinta fecha del campeonato de la Liga Tupungatina.

El tablero de goles marcaba 1 a 0, dejando como ganador a La Arboleda, en la cancha de Villa Bastías, ubicada en la calle Atamisqui y cuando faltaban minutos para las 19, dos hinchas, uno de cada club, se enfrentaron con la excusa de “defender la camiseta”. Los hombres empezaron una riña a la cual se sumaron simpatizantes de ambos bandos y Gatica buscó interferir para convencerlos de que dejaran de pelear.

Luego comenzaron a lanzarse piedras y en cuestión de segundos Gatica cayó desvanecido quedando inconsciente dentro de una acequia. La riña frenó y los hijos lo sacaron de allí para hacerle RCP hasta que llegara la ambulancia. Minutos más tarde, desde el hospital General Las Heras constataron la muerte del hombre que trabajaba como empleado en la municipalidad de Tupungato.

Nuevas pericias

El cuerpo de Gatica fue entonces trasladado a la morgue judicial, donde los médicos del Cuerpo Médico Forense le hicieron la autopsia para determinar las pericias forenses que pidió el fiscal de Valle de Uco, Jorge Quiroga, a quien le llegaron los resultados de la misma ayer en la mañana.

La pericia forense determinó que el dirigente de fútbol falleció por un “infarto agudo de miocardio”, según detallaron fuentes allegadas a la causa, a Los Andes.

Es decir, que Gatica tuvo una falla cardíaca al momento que intentó separar a los hinchas que comenzaron a discutir, la cual se agravó justo cuando comenzaron a lanzarse piedras.

Este resultado coincide con los primeros informes forenses que habían llegado a manos del representante del Ministerio Público fiscal donde especificaban: “No surgen fracturas óseas ni hematomas internos, con lo que se aguardan estudios de laboratorio para determinar la causa de su muerte”.

Además, los forenses precisaron que el cuerpo de la víctima no tenía lesiones en ninguna parte a excepción de la frente, donde sí se pudo constatar que tenía un hematoma, probablemente producto de una piedra que lo alcanzó en ese momento de la pelea.

Sin embargo, ahora la pesquisa deberá verificar si ese piedrazo que impactó a Gatica en ese momento ha tenido algo que ver en el desenlace de su infarto, ya sea por ese golpe en la frente o si se asustó ante la descontrolada situación. Como también se puede barajar la posibilidad de que todo se haya dado en un contexto de casualidad.

Los detenidos

Por lo sucedido y tras las declaraciones de testigos de lo que sucedió ese día, entre ellos, el hijo mayor del dirigente, el fiscal imputó a Martín Ángel Peña (21), Jesús Maximiliano Pardo (20) y Jesús Ramón Escudero (29) por “homicidio culposo agravado”, por ser cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, delito que tiene penas que van desde un año y tres meses de prisión a seis años y tres meses.

La condición de los tres seguirá igual mientras que la pesquisa continúa con la recaudación de nuevas pericias que sumen al esclarecimiento del caso.

Cabe recordar que a los tres imputados, quienes resultaron ser vecinos de la familia Gatica e hinchas de La Arboleda, se les fijó el mantenimiento de libertad ya que ninguno tiene antecedentes y el delito es excarcelable.

Pero eso no significa que estén sobreseídos, sino que deberán ser investigados bajo tres condiciones que impuso el fiscal: no acercarse a testigos que declararon en la causa, presentarse semanalmente en la fiscalía y no asistir a eventos deportivos.