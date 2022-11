Condenaron por “lesiones gravísimas” al joven que golpeó y dejó grave al playero de un estacionamiento

En noviembre de 2021 el país se vio conmocionado por la agresión que sufrió un playero en el barrio porteño de Monserrat por parte de un joven que en aquel entonces tenía 17 años. Este viernes, el joven ya de 18 años fue declarado responsable del hecho y condenado por el delito de “lesiones gravísimas”, aunque la pena le será impuesta en una futura audiencia, informaron fuentes judiciales.

El veredicto de culpabilidad fue dado a conocer este mediodía por Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, a cargo de del juez Alejandro Villanueva, en el marco del juicio oral por las lesiones que padeció Arturo López (67), en un hecho ocurrido el 9 de noviembre del 2021, en un garaje de la calle Moreno al 800.

Arturo López, el empleado agredido por un joven de 17 años.

Arturo López, de 67 años, recibió un golpe de puño en la cara tras el cual perdió la conciencia y cayó al piso. El hecho se dio mientras el hombre trabajaba en una playa de estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800, en la Ciudad de Buenos Aires.

La hija de López dialogó con Télam y contó que el padecimiento de su padre: “No fue una boludez. El chico tenía 17 años, no 10. Para algunas cosas es muy grandecito y para otras no tanto. Mi papá no murió de casualidad”, expresó a Agostina López (24), quien junto a su hermana se constituyó como particular damnificado en la causa, ambas representadas por la abogada Miriam Luna.

EL ATAQUE

El viernes 19 de noviembre de 2021, alrededor de las 17 horas, un adolescente increpó en un garaje a Arturo López reclamando por un rayón que tenía su vehículo.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia y puede observarse cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara. Inmediatamente el hombre cae, impacta contra el suelo y queda inconsciente en el lugar.

El joven atacante estuvo prófugo cinco meses hasta que el 29 de abril a la madrugada se presentó de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera.