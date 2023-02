Condenaron a “Champol” por asesinar de un disparo en el pecho a un nene de 5 años en Guaymallén, su cuarta víctima

Tras un juicio abreviado, la Justicia condenó este jueves a Mario Enrique Morales Flores, conocido como “Champol”, por el asesinato de Tiago Melchori, el nene de 5 años que recibió un disparo en el corazón en febrero de 2022. El ahora condenado es un delincuente conocido, con un largo historial delictivo desde que era menor y en el que cuenta con, al menos, cuatro homicidios y varios robos.

“Champol” tiene 24 años y está detenido en el penal provincial desde el 20 de febrero de 2022, cuando el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego un día después del homicidio de Tiago.

Morales debía enfrentar a un jurado popular, pero finalmente tuvo un juicio abreviado durante la mañana de este viernes en el Polo Judicial donde las partes acordaron la condena. Allí participó el fiscal a cargo, la querella y la defensa y, tras exponer cada uno su postura, el juez Luis Correa Llano condenó a “Champol” a 13 años de prisión por hallarlo culpable de homicidio simple.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, Morales fue condenado con declaración de reincidencia, es decir, que tiene impedido obtener la libertad condicional.

Disparo al corazón

Durante la noche del 20 de febrero de 2022, el pequeño Tiago estaba afuera de su casa acompañado de su padre. Habían pasado 30 minutos de las 23, cuando “Champol” pasó a bordo de una moto junto a otro sujeto y disparó contra el pequeño, quien recibió un disparo en el pecho a la altura del corazón.

De inmediato, los padres del niño lo llevaron al hospital Notti de Guaymallén, pero cuando ingresó a la guardia pediátrica, desafortunadamente ya había fallecido.

Minutos más tarde, gracias a un megaoperativo en la zona y a que los padres de la criatura identificaron al tirador, ya que lo conocían del barrio, los policías dieron con Morales en el cruce de calles Sarmiento y Servet mientras intentaba huir a bordo de una camioneta Ford EcoSport de color rojo. Entre las hipótesis que manejaba la Justicia, la que primó fue un problema de pareja entre Morales y la madre del nene.

Un delincuente conocido

Cuando los efectivos de la División Homicidios aprehendieron al asesino de Tiago intentando huir, lo reconocieron al instante. “Champol” cuenta con varios antecedentes judiciales y carcelarios desde que tiene 15 años. Ha entrado y salido varias veces de la cárcel y el pequeño de 5 años no fue su primera víctima fatal.

Morales fue sindicado como el autor de tres homicidios cometidos previamente, sumado al hecho por el que fue condenado hoy. Todos ocurrieron en Guaymallén.

También participó de robos y feroces enfrentamientos con armas de fuego en el distrito Pedro Molina, por lo que desde la adolescencia conoce lo que es estar tras las rejas. “Champol” fue trasladado con 15 años al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) y con la mayoría de edad “se mudó” al penal de Boulogne Sur Mer.