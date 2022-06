Compró cocaína pero le dieron jabón en polvo y cuando fue a reclamar le dispararon

Una persona terminó con una herida de bala en una de sus piernas y cuando fue encontrado por efectivos policiales, confesó que intentó comprar droga, pero le vendieron jabón en polvo. El insólito episodio ocurrió en la localidad de Rafaela, Santa Fe.

Al principio, el joven opuso resistencia a los policías, que en todo momento intentaron dialogar con él, pero la persona solo quería seguir caminando. Después de unas cuadras, lo agentes pudieron detenerlo y hablar. Pero se sorprendieron cuando le preguntaron por las lesiones que eran muy visibles y constataron que se encontraba en un estado de exaltación.

“No me vendieron mi droga y además me dispararon”, dijo a los gritos ante la sorpresa de los efectivos. Explicó que se había ido a la casa de un vecino a comprar cocaína y se puso violento cuando se enteró que le habían vendido jabón en polvo. Cuando se presentó nuevamente en la vivienda para reclamar por lo que le habían vendido, el “vendedor de drogas” sacó su arma y efectuó un disparo hacia la pierna del “cliente”.

Una ambulancia se acercó al lugar y lo trasladaron de urgencia al hospital local. En estos momentos, la policía de Rafaela investiga a las posibles personas que estarían detrás de la falsa droga. Por el hecho todavía no hay ninguna persona detenida, detalla A24.