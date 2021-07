Cobró un millón de pesos por la muerte de su esposo, pero entraron en su casa y se lo robaron

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar Rafael Castillo, partido de La Matanza, luego de que tres hombres armados ingresaran a una vivienda y se llevaran un millón de pesos. El dinero pertenecía a una mujer que había cobrado un seguro de vida por la muerte de su marido.

Según cuenta Clarín, los delincuentes le dispararon a un vecino que, al advertir qué pasaba algo raro, se acercó a ver de qué se trataba. La bala no le dió y salió ileso.

“Quedate tranquila que sabemos bien quiénes son ustedes”, le dijo uno de los asaltantes a la mujer cuando, desesperada, les advirtió que en breve estaba por llegar una de sus hijas.

Temía que los delincuentes se sorprendieran y reaccionaran mal. Pero, al parecer, ya estaban al tanto de todos los movimientos de sus víctimas.

El violento asalto ocurrió el sábado 10 de julio, en medio del fin de semana largo, pero trascendió recién este miércoles.

Fuentes policiales aseguraron a Télam que en la vivienda ubicada en la calle Vogel al 1600, en esa localidad del Gran Buenos Aires, al menos ingresaron tres delincuentes armados.

“Estábamos con mi mamá acostadas y no se escuchó ni un ruido y ya estaban adentro de casa”, le relató a Telefe Natalia Romano, una de las víctimas, de 24 años.

“Tenían información de mi familia y nos pedían la plata de un seguro de vida que habíamos cobrado por la muerte de mi papa”, contó la joven.

Las dos mujeres que en ese momento estaban en la casa -de la mamá no se difundió el nombre- en ningún momento se resistieron y terminaron entregando cerca de un millón de pesos y mil dólares.

Según relató más tarde la joven de 24 años, los delincuentes les expresaron que eran al menos ocho los involucrados en una suerte de operativo comando para sacarles el dinero.

Pero según se informó, los que ingresaron al domicilio exactamente a las 21:08 -según se pudo establecer- fueron tres hombres armados que los investigadores estiman que tienen entre 25 y 30 años.

Los delincuentes les advirtieron que habían sido “entregadas” y que “querían el dinero del seguro” de vida de su padre y esposo. Además, se llevaron los ahorros que había juntado la familia en muchos años.

“Yo les decía que les había dado todo, que se fueran. Cuando uno de ellos encontró el dinero me insultaba diciéndome que me iba a matar y yo le dije que me matara, que me hacía un favor, porque yo ya perdí todo”, señaló Natalia en declaraciones al portal de noticias Primer Plano Online.

Una vecina que se dio cuenta de la situación llamó a la policía, mientras que un hombre que también vive en la cuadra se acercó hasta la casa. Los delincuentes lo recibieron con un disparo y se salvó de milagro.

El llamado al al 911, según trascendió, se produjo a las 21:11 y la policía llegó al lugar a las 21:30. En menos de 20 minutos, los delincuentes cumplieron su objetivo y se fueron.

Antes de partir, les dieron varios detalles sobre cómo está compuesta la familia de las víctimas, como para terminar de amenazarlas con represalias en caso de que dieran información sobre ellos,

Según relató la joven, luego de hacerse del dinero pretendían desvalijar la casa, pero la llegada de su hermana hizo que cambiaran de planes y anticiparan la huida.

La fiscal Mariana Sogio, a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, ordenó realizar pericias para tratar de dar con los delincuentes, quienes utilizaron guantes, gorras y barbijos, según relataron las víctimas.