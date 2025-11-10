10 de noviembre de 2025 - 07:23

Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: hay dos muertos

En la ruta 7, dos camiones impactaron de frente y un auto colisionó a uno de ellos desde atrás. Los dos transportistas fallecieron. En tanto, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos camioneros murieron esta madrugada en Alta Montaña luego del choque frontal e incendio de dos transportes de carga y un auto sobre la ruta nacional 7. En tanto, los cuatro ocupantes del rodado menor salvaron sus vidas pero sufrieron lesiones.

Según informaron Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico incidente ocurrió alrededor de la 0.10 del lunes, a la altura del kilómetro 1.090 de la ruta 7, pasando Potrerillos.

El chofer argentino de un camión que se dirigía hacia Chile se abrió hacia el carril contrario e impactó de frente a otro transporte de carga -chapa chilena-, que iba hacia Mendoza.

Un auto, que iba en el mismo sentido y circulaba con cuatro personas a bordo, colisionó de atrás al camión chileno. Todos sus ocupantes se encuentran heridos, aunque sin lesiones de gravedad, aclararon las autoridades.

A raíz del impacto y porque uno de ellas llevaba cubiertas y material inflamable, ambos camiones se incendiaron.

Pese al esfuerzo del personal de emergencias, los dos camioneros quedaron encerrados en las cabinas. Por el fuego, no los pudieron sacar y fallecieron.

Durante algunas horas, las autoridades interrumpieron de manera total el tránsito en la ruta 7 entre Mendoza y Uspallata. También trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo.

Hacia la mañana aplicaron un bypass para regular la circulación en Alta Montaña hasta despejar el camino.

