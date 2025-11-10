Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: hay dos muertos

Dos camioneros murieron esta madrugada en Alta Montaña luego del choque frontal e incendio de dos transportes de carga y un auto sobre la ruta nacional 7. En tanto, los cuatro ocupantes del rodado menor salvaron sus vidas pero sufrieron lesiones.

Un hombre que manejaba en ojotas perdió el control de su auto y atropelló a tres mujeres en Lanús

Trágico accidente en Tunuyán: un motociclista murió tras chocar contra una camioneta

Según informaron Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico incidente ocurrió alrededor de la 0.10 del lunes , a la altura del kilómetro 1.090 de la ruta 7 , pasando Potrerillos .

El chofer argentino de un camión que se dirigía hacia Chile se abrió hacia el carril contrario e impactó de frente a otro transporte de carga -chapa chilena-, que iba hacia Mendoza.

Un auto , que iba en el mismo sentido y circulaba con cuatro personas a bordo, colisionó de atrás al camión chileno. Todos sus ocupantes se encuentran heridos, aunque sin lesiones de gravedad, aclararon las autoridades.

A raíz del impacto y porque uno de ellas llevaba cubiertas y material inflamable, ambos camiones se incendiaron.

Pese al esfuerzo del personal de emergencias, los dos camioneros quedaron encerrados en las cabinas. Por el fuego, no los pudieron sacar y fallecieron.

Durante algunas horas, las autoridades interrumpieron de manera total el tránsito en la ruta 7 entre Mendoza y Uspallata. También trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo.

Hacia la mañana aplicaron un bypass para regular la circulación en Alta Montaña hasta despejar el camino.