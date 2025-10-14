14 de octubre de 2025 - 10:39

Cayó el "tirador de la bicicleta", un menor de 16 años que intentó asesinar a tres adolescentes

Fue detenido en un control vehicular Gran Capitán y Regalado Olguín cuando conducía un auto.

Foto del sospechoso distribuida por el Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente que era buscado por haber disparado contra dos jóvenes, uno de los cuales quedó gravemente herido, fue detenido ayer en Las Heras durante un control vehicular.

Sobre el detenido, un chico de 16 años, pesaba una orden de búsqueda y captura por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, desde el 3 de octubre, cuando iba en bicicleta y le disparó a tres personas -dos resultaron heridos- que se movilizaban en una camioneta por el barrio lasherino 8 de Abril.

La detención se concretó hoy alrededor de las 0.30, en la intersección de Gran Capitán y Regalado Olguín, en el departamento de Las Heras, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El auto en el que se desplazaba el chico de 26 años detenido en Las Heras. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Durante un control preventivo, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) observaron un Toyota Corolla verde con las luces apagadas y dos ocupantes en su interior.

Al solicitar la identificación del conductor, se constató que se trataba del menor de edad con pedido de captura emitido por la Oficina Fiscal 1 de Las Heras por tentativa de asesinato.

Desde esa misma oficina fiscal se ordenó el traslado del sospechoso a la Comisaría 16°, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

Tiros desde una bicicleta

El hecho por el cual era buscado ocurrió en las inmediaciones de calle 41 y Cruz Castaño -en el ingreso al barrio 8 de Abril- el 3 de octubre pasado, a las 19.00, en la jurisdicción de la Comisaría 43° de Las Heras.

Allí Emir O. (18) y Ciro O. (22) fueron atacados a tiros cuando circulaban en una camioneta Ford F-100 junto a Yair O. (21), quien resultó ileso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el sospechoso, quien andaba en bicicleta, interceptó a los ocupantes del vehículo y, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra ellos antes de huir del lugar.

Vecinos alertaron al 911 por las detonaciones, y cuando llegó la policía, las víctimas ya habían sido trasladadas por familiares al hospital Luis Lagomaggiore.

El parte médico indicó que Emir sufrió una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida, además de un roce en la cabeza. Pero horas más tarde recibió el alta.

Pero la situación de otro herido fue señalada como crítica: el joven ingresó con una herida de bala en la carótida, debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva con estado reservado.

