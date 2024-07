Caso Loan: liberaron al expolicía Méndez y se desvinculó de Maciel

A un mes y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña , el misterio sobre su paradero sigue sin resolverse. Loan desapareció el jueves 13 de junio tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el pueblo de 9 de Julio, y hasta ahora, las autoridades tienen pocas certezas sobre lo que ocurrió ese día.

El pasado viernes, uno de los siete detenidos, el expolicía Francisco Méndez , fue liberado por “falta de mérito”. Este había sido señalado por Laudelina Peña, tía de Loan, como informante del comisario Walter Maciel y acusado de plantar el botín. Sin embargo, las pruebas en su contra no fueron suficientes para mantenerlo detenido.

Caso Loan: tras las declaraciones de Laudelina ordenaron la detención del policía Méndez

El sábado por la noche, Méndez habló con el canal de noticias C5N, donde defendió su inocencia. “Yo no tengo nada, no escondí nada. Yo fui con la verdad a la fiscalía primeramente en forma voluntaria, lo saben todos. No sé qué pasó, no me puedo explicar”, declaró.

Méndez también desmintió cualquier vínculo con otros sospechosos. “Todo lo que quiera decir la gente puede decirlo, tienen libertad de expresión, pero yo no me junto con nadie en el pueblo, no comparto un asado con nadie. Mi única vinculación es mi mujer y mis dos hijos”, aclaró.

Loan Peña desapareció el 13 de junio y desde entonces la Justicia ha manejado más incertidumbres que certezas. - Gentileza

El expolicía reiteró su desconfianza en el comisario Maciel y negó tener relación con él. “No tengo confianza en nadie. Mucho menos en Maciel. Nada, nada, nada. Con Maciel no tengo nada. Que averigüen antes de hablar. Me secuestraron mis teléfonos, abran los teléfonos, yo no tengo nada que esconder”, remarcó.

A pesar de la liberación de Méndez, otros siete continúan bajo arresto: Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava; Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Del Carmen Millapi, Walter Maciel y Laudelina Peña. La investigación sigue bajo secreto de sumario y los detalles sobre el avance de la causa son escasos.

La foto de aquel almuerzo en la casa de la abuela de Loan.

EL NENE DE CHACO NO ES LOAN

La Justicia Federal investigó un video que se relaciona a la denuncia que realizó una joven en la que sostuvo que vio en la ciudad chaqueña de Puerto Vilelas a un menor con las mismas características Loan Danilo Peña. Sin embargo, se confirmó que el menor no era Loan.

El viernes la policía ubicó a la mujer vista con el niño que coincidía con la descripción de Loan. Ella oriunda de Formosa, había viajado a Chaco para realizarse estudios médicos. Su hijo fue confundido con Loan por una testigo que alarmada por su parecido llamó al 911.