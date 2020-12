Caso Florencia: habló el padre de Micaela Méndez y dijo que su hija es inocente y que la familia recibe amenazas

En la tarde de este martes recuperó la libertad Micaela Méndez (27), una de las dos personas imputadas por el femicidio de Florencia Romano (14) . La joven por ahora seguirá vinculada al expediente pero salió del penal y se reencontró con su familia, con quienes no tenía vínculo desde hacía cinco años.

Así lo aseguró el padre de la joven que en una entrevista con Canal 7 contó que su hija es inocente y que estaba sometida a la voluntad de Arancibia.

“Hace cinco años que no veía a mi hija porque este malnacido no le dejaba vernos”, sostuvo el hombre. También afirmó que habló con la fiscal Claudia Ríos y que le dijo que hay pruebas suficientes para que Micaela quede desvinculada de la causa. “Ella no tuvo nada que ver en esto. No sabía lo que había pasado y se vino a enterar cuando la trajeron a la penitenciaría”.

En base a diferentes pruebas y testimonios que no la ubican en el lugar del hecho, la fiscalía de Homicidios ordenó la liberación de la acusada, tras el pedido de su abogado durante este lunes.

La familia de Micaela Méndez (27) aseguró que Pablo Arancibia (33) tenía a la chica aislada y sometida. Gentileza

El padre de la joven afirmó además que están pasando un mal momento porque a pesar del reencuentro no hay paz aún: “Lamentablemente estamos recibiendo muchas amenazas por redes sociales y por teléfono. Son amenazas de muerte para mi hija y estamos muy preocupados. Queremos estar tranquilos y queremos cuidarla ahora que recuperamos a nuestra hija después de cinco años que no la tuve conmigo”.

“Arruinó dos familias”

“Este malnacido arruinó a dos familias porque arruinó a mi familia tanto como a la chica (Florencia Romano) y yo quiero enviar mis condolencias al padre porque yo sé lo que se sufre. Como padre sé que ese hombre está sufriendo más que yo.

“Estamos sufriendo por Micaela y aparte por las amenazas”, agregó. El hombre además señaló que en estos años su hija no hablaba con su familia y contó a modo de ejemplo que una vez se la encontró a Micaela en un supermercado junto a Pablo Arancibia y que ellos dejaron el carrito como estaba y se fueron del lugar.

La familia de la joven apunta contra Arancibia como único responsable del femicidio de Florencia Romano debido a que lo considera un hombre violento. “Nunca nos dejó tener contacto con ella” aseguró el hombre. Aseguró: “Siento dolor y más cuando veo que mi hija es incapaz de hacer de lo que la acusan”.

También aseguró que a pesar de las amenazas hay gente que conoce a su hija y la quiere. “Tenemos apoyo de los vecinos y de mucha gente que que la conoce de chica y sabe que es incapaz de cometer una locura como la que cometió este malnacido”.